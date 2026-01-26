KellyChu - 经The Henderson等地标 至终点海滨长廊 「恒基×博爱慈善跑」逾5000人绕中环筹款 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

经The Henderson等地标 至终点海滨长廊 「恒基×博爱慈善跑」逾5000人绕中环筹款

KellyChu
2小時前
由博爱医院主办、恒基地产冠名赞助嘅「恒基x博爱中环海滨慈善跑2026」昨天于中环海滨圆满举行，活动吸引5000名跑手参与，共同为「博爱医院屯门蓝地长者护理及护养安老院舍项目」及「大埔火灾重建及支援项目」筹款，并推广运动健康与伤健共融文化。

　　活动设10公里、3公里及1公里赛事，包括个人赛、企业及团体组、亲子组及轮椅体验组。大会更新设1公里「领袖杯」，邀请政商社及传媒代表参与，共同行善。昨日首场赛事由10公里赛揭开序幕，跑手从起点龙和道出发，途经The Henderson、终审法院、国际金融中心，以及正在兴建中嘅中环新海滨旗舰项目Central Yards等多个标志性地点，边跑边欣赏沿途风光，最后以中环海滨长廊为终点。

　　活动今年更特别邀请特殊需要与残障人士一同参与，包括特殊学习需要学童、视障跑手以及他们的领跑员。除精彩赛事外，大会还于添马公园举办「活力健康嘉年华」，设有多个健康推广摊位、游戏及特色体验，吸引跑手及市民参与，场面热闹。 

黄浩明：为社会注入更多正能量

　　立法会议员、恒基兆业地产执行董事黄浩明指，是次海滨慈善跑为集团成立50周年嘅首个大型对外庆祝活动，透过结合慈善与运动，为社会注入更多活力和正能量，体现恒基地产关爱社群嘅精神。

