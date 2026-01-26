张诺 - 金龄巧手凝住香港味道 | 任意行

周末市集里，一摊五彩缤纷的「甜点」引人驻足－－砵仔糕泛着红豆光泽，西多士淋着糖酱，黑芝麻卷细腻如菲林卷，鲜虾粉肠透出粉嫩纹理。伸手欲取，才惊觉每一件皆是蜡烛。这是「救世军耆才．拓展」计划下「烛目企业家」的巧思之作，由一群金龄创业家以蜡重塑港式饮食记忆，逼真得让人忍不住莞尔：「睇得唔食得，却更教人回味。」



网上不少顾客留言赞叹：「以为系真点心，近睇先知系蜡烛！」「买咗件『西多士』返屋企，阿妈都问点解唔食。」这些作品不止工艺精湛，更承载着情怀与故事。创作者多是退休人士或半退长者，透过计划学习蜡艺、产品设计与营销，将数十年的人生阅历，熔铸成一盏盏带着温度的「美食」。有网友好评道：「佢哋唔系单纯卖蜡烛，系将饮茶文化、街头小食嘅灵魂，用新方式传承。」



「救世军耆才．拓展」计划的愿景，正是协助金龄族群「转化角色定义，规划自主未来」。这些烛光背后，是长者不再被动等待照顾，而是主动创造价值、与社区跨界连结的实践。有网友感动留言：「见到佢哋好有heart介绍作品，眼神有光，令我觉得年龄从来唔系界限。」



这小小的蜡烛摊位，犹如一场温柔的革命－－它打破「年老等于衰退」的标签，证明创意与社会参与可以燃亮第二人生。下次在市集遇见这道甜蜜的风景，不妨停下脚步，欣赏这份以时间熬制的匠心。支持他们，不止是买一件工艺品，更是拥抱一种可能：无论岁月如何流转，人人都可以是点亮生活的企业家。



张诺