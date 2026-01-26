李纯恩 - 只交明白人 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
2小時前
生活 专栏
　　一个移居香港的北京女孩在网上视频里举了几个例子，说了几个香港比北京优胜的地方，结果遭到不少留言攻击，说她见识少，说香港弹丸之地，怎么可以跟大北京比，诸如此类，攻击她的大概多数都是没来过香港的人。

　　其实这女孩也不过是说香港的交通比北京畅顺，在香港坐地铁不用安检，香港的公共设施比北京干净等等。这不过是一个移居香港的北京人抒发一下自己的感受，不料就令一些人脸上挂不住了。

　　由此可见，讲话真要讲给明白人听，若是不明白的人，你费多大的劲，他也不明白。他不明白，不会怪自己愚钝，只会怪你说得不明白。这也就像交朋友一样，见识不相同的人交不了朋友，就像北方俗话说，「尿不到一个壶里去」。见识不同的人，看出来的世界也不一样，你看得顺眼，他觉得别扭，反之亦然。于是好坏对错的标准也因此南辕北辙。这是勉强不来的事情，分道扬镳才是上策。

　　所以人间琐事之一，就是如何避免跟见识不同的人相处。跟见识不同的人相处总是没有好结果的。这倒不是说谁有见识谁没有见识，而是见识只是个表象，缘由则是对这个世界的概念差异，也就是所谓的「三观」相异，那就「尿不到一个壶里去了」。如果不想蹉跎生命，遇到见识不同的人，避之则吉。人生苦短，有话就说给明白人听，反之，就浪费光阴了。

李纯恩

好好过日子