冯榕榕（Ruby） - 本地创作时尚空间 | 榕榕细语

有时想买新衫，脑海浮现的地方离不开那几个商场、那几条大街，新一季橱窗换了画面，剪裁却像在哪里见过，出席活动更深怕有人穿着同一款衫。慢慢便替自己订下购物规则：要找有心思又不怕会撞衫的设计，就得走进一些「设计密度」较高的地方。



最近走访了深水埗的DX design hub。提起深水埗，多会想起布行、电子零件或街头小食，很难联想到一个以设计为主的空间。在通州街这个由香港设计中心营运的设计馆，一方面培育本地时装设计师，一方面成为展览、活动和零售并存的创意平台。



以购物角度看，重点落在地面层的The Fashion-Pop。这里像一间放大了的选物店，气氛开放，毋须刻意「打扮到某个程度」才敢踏进去。空间集合多个本地设计品牌，包括服装、配饰、首饰、香氛，以至小礼物、纸品和生活用品，感觉不是把柜位简单堆叠，而是经过挑选再拼成一个有整体协调性的展场。



这段时间，The Fashion-Pop化身为「设计驰祥」快闪馆，为迎接新一年而布置得格外喜气。以马年意象为主题，寓意如骏马奔驰，把繁荣、喜悦和吉祥的祝福带进设计之中。现场汇聚约三十个本地设计单位，当中精选时尚服饰与饰物、珠宝首饰、香氛、利是封与贺卡、生活精品等，既可为新年添置几件实用单品，也可趁机选一些玩味小物送给朋友。



社交平台上可见到部分参与品牌，例如服装与配饰单位、香氛与小物品牌等，各自以不同方式演绎节日气氛，有些偏向街头风，有些则走细致、内敛路线，逛起来有点像翻一本活生生的本地设计年鉴。对于习惯光顾大型连锁店的人而言，这种「人名与品牌都没背熟」的陌生感，反而成为重新认识本地创作的一个切入点。



说到最吸引之处，是The Fashion-Pop的品牌组合会按季节转换，今季是「设计驰祥」，往后则会换上全新主题与阵容，而非那种十年如一日的商场格局。对经常逛街却越逛越无感的人来说，这种变化本身就是一种温柔的提醒——原来衣服和饰物店可不时带来惊喜。站在衣架前细看，会自然想像背后的工作枱：可能就在几个港铁站以外。买到的不但是一件「跟上潮流」的产品，从布料选择到线条安排都藏着生活观察。即使最后没有带走太多战利品，离开时的感觉也有点不同，比起「避免撞衫」，更重要是再次忆起自己喜欢怎样穿，喜欢以怎样的方式生活。



DX design hub距离港铁深水埗站仅数分钟步程，重开的布艺市场也就在旁边，可以一站式参观！「设计驰祥」正于The Fashion-Pop举行，每天开放，方便平日偷空或周末约朋友一同前往。



冯榕榕（Ruby）