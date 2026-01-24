Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯榕榕（Ruby） - 本地创作时尚空间 | 榕榕细语

榕榕细语
榕榕细语
冯榕榕（Ruby）
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　有时想买新衫，脑海浮现的地方离不开那几个商场、那几条大街，新一季橱窗换了画面，剪裁却像在哪里见过，出席活动更深怕有人穿着同一款衫。慢慢便替自己订下购物规则：要找有心思又不怕会撞衫的设计，就得走进一些「设计密度」较高的地方。

　　最近走访了深水埗的DX design hub。提起深水埗，多会想起布行、电子零件或街头小食，很难联想到一个以设计为主的空间。在通州街这个由香港设计中心营运的设计馆，一方面培育本地时装设计师，一方面成为展览、活动和零售并存的创意平台。

　　以购物角度看，重点落在地面层的The Fashion-Pop。这里像一间放大了的选物店，气氛开放，毋须刻意「打扮到某个程度」才敢踏进去。空间集合多个本地设计品牌，包括服装、配饰、首饰、香氛，以至小礼物、纸品和生活用品，感觉不是把柜位简单堆叠，而是经过挑选再拼成一个有整体协调性的展场。

　　这段时间，The Fashion-Pop化身为「设计驰祥」快闪馆，为迎接新一年而布置得格外喜气。以马年意象为主题，寓意如骏马奔驰，把繁荣、喜悦和吉祥的祝福带进设计之中。现场汇聚约三十个本地设计单位，当中精选时尚服饰与饰物、珠宝首饰、香氛、利是封与贺卡、生活精品等，既可为新年添置几件实用单品，也可趁机选一些玩味小物送给朋友。

　　社交平台上可见到部分参与品牌，例如服装与配饰单位、香氛与小物品牌等，各自以不同方式演绎节日气氛，有些偏向街头风，有些则走细致、内敛路线，逛起来有点像翻一本活生生的本地设计年鉴。对于习惯光顾大型连锁店的人而言，这种「人名与品牌都没背熟」的陌生感，反而成为重新认识本地创作的一个切入点。

　　说到最吸引之处，是The Fashion-Pop的品牌组合会按季节转换，今季是「设计驰祥」，往后则会换上全新主题与阵容，而非那种十年如一日的商场格局。对经常逛街却越逛越无感的人来说，这种变化本身就是一种温柔的提醒——原来衣服和饰物店可不时带来惊喜。站在衣架前细看，会自然想像背后的工作枱：可能就在几个港铁站以外。买到的不但是一件「跟上潮流」的产品，从布料选择到线条安排都藏着生活观察。即使最后没有带走太多战利品，离开时的感觉也有点不同，比起「避免撞衫」，更重要是再次忆起自己喜欢怎样穿，喜欢以怎样的方式生活。

　　DX design hub距离港铁深水埗站仅数分钟步程，重开的布艺市场也就在旁边，可以一站式参观！「设计驰祥」正于The Fashion-Pop举行，每天开放，方便平日偷空或周末约朋友一同前往。

冯榕榕（Ruby）

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
影视圈
13小時前
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
影视圈
8小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
2026-01-22 15:19 HKT
新民党议员陈家珮湾仔逆线行车 辩称赶开会：知道行为不对、观感欠佳
01:01
新民党议员陈家珮湾仔逆线行车 辩称赶开会深夜出po致歉认错 警方跟进事件
政情
4小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
王菲前夫李亚鹏自爆罹患淋巴癌  欠巨债生解脱念头：大不了拜拜  二次检查惊人结果出炉
王菲前夫李亚鹏自爆罹患淋巴癌  欠巨债生解脱念头：大不了拜拜  二次检查惊人结果出炉
影视圈
9小時前
更多文章
冯榕榕（Ruby） - 网球时刻 | 榕榕细语
　　最近开始每星期抽一两个下午去打网球，从一开始只顾着把球发过网，到现在会追看本地赛事，再转台看澳网，才发现原来整个城市都在谈网球。这种由球场蔓延到街头的「网球时刻」，不但令更多人走进球场，也悄悄改变了大家看待运动与时装的方式。 　　今年中银香港网球公开赛上，黄泽林（Coleman）在主场打入八强，成为赛事史上首位在男单赢波的香港代表。他在ATP巡回赛上的突破，亦顺势把香港男网推上国际版面。
2026-01-17 02:00 HKT
榕榕细语