KellyChu - 友邦香港「新造保单数目」 持续称冠业界 | Executive日记

友邦香港继续领先市场，在保险业监管局最新公布的2025年首三季香港长期保险业务临时统计数字中，再次稳踞「新造保单数目」榜首。友邦香港已连续11年在此项指标称冠业界，展现公司稳健的市场地位及客户一直以来的支持。
助社区实践「健康长久好生活」
友邦香港表示，衷心感谢客户的持续信任，友邦香港持续在「新造保单数目」称冠，反映了当大众想透过保险来守护自己及挚爱的未来时，友邦香港的优质健康及财富方案，以及超越传统保险的服务和体验，每每都能突围而出，成为他们的首选。
友邦香港强调，会继续坚守承诺，保障客户的每一个重要时刻，帮助大众及社区实践「健康长久好生活」。
KellyChu
