KellyChu - 8款设计打卡香港名胜 尖沙咀店今起发售 周大福伙迪士尼 打造「即影即有」金卡盲盒 | Executive日记

KellyChu
2小時前
生活 专栏
　　近年盲盒玩具成为潮流，周大福珠宝亦把握市场商机，继11月联乘迪士尼推出「Duffy与好友」盲盒IP系列引发热烈回响后，再与迪士尼合作打造经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，今天起于尖沙咀iSQUARE国际广场店优先发售。

　　「Mickey and Friends」金卡盲盒系列以999.9黄金精制，设计灵感来自即影即有相纸，以米奇及一众好友包括米妮、唐老鸭、黛丝、高飞、布鲁托及钢牙与大鼻为主角，游走香港名胜拍照打卡为主题。

　　系列一套共有8款设计，其中包括1款特别版，卡面采用幻彩工艺精细印制，令米奇与唐老鸭这对好友更加光彩耀目。每款盲盒都有一部即影即有相机造型挂饰，可将金卡收藏在相机里面，设计用心精美。

限量百份全套盲盒

　　周大福尖沙咀iSQUARE国际广场店今天将率先发售呢套全新盲盒系列，每个盲盒售价$480，现场并将设有全套发售，价钱$3840，只得限量100套。  

　　而尖沙咀iSQUARE店更特设「Mickey and Friends」照相亭让一众迪士尼粉丝免费体验，捕捉与最爱角色同框嘅美好时刻。

　　周大福珠宝表示，是次盲盒系列产品属限量发售，售完即止，除咗iSQUARE门店外，之后亦会登陆其他门店上架。为触及和满足更多不同消费群体，周大福珠宝不断寻求IP合作，推陈出新，同迪士尼合作推出盲盒更系集团产品上嘅全新尝试，成为本港第一间推出盲盒嘅珠宝集团。

KellyChu

米奇与唐老鸭特别版采用幻彩工艺精细印制。
「Mickey and Friends」照相亭供迪士尼粉丝免费体验。
