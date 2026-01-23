李飞帆 - 商界环保协会「绿色金融科技展」 推动加快实现碳中和 | 企业热话
阅讀更多
內容
商界环保协会于1月8日首次举办「绿色金融科技展」，旨在透过推动绿色转型，协助香港加快实现碳中和目标。是次展览由香港投资推广署赞助、香港绿色金融协会及思汇政策研究所担任合作伙伴，总共吸引了逾二百位参加者出席，财经事务及库务局副局长陈浩濂更获邀担任专题演讲嘉宾。
活动论坛部分由绿色金融与金融科技领域的行业领袖，就监管政策发展趋势、绿色金融产品讯息披露标准、碳市场发展机制等议题展开深度讨论；而近二十家绿色金融科企业及初创则展示了绿色信贷技术、碳足迹追踪系统、可持续投资分析工具等领域的创新产品与服务。
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
2026-01-22 15:51 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
更多文章