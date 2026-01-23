李飞帆 - 商界环保协会「绿色金融科技展」 推动加快实现碳中和 | 企业热话

商界环保协会于1月8日首次举办「绿色金融科技展」，旨在透过推动绿色转型，协助香港加快实现碳中和目标。是次展览由香港投资推广署赞助、香港绿色金融协会及思汇政策研究所担任合作伙伴，总共吸引了逾二百位参加者出席，财经事务及库务局副局长陈浩濂更获邀担任专题演讲嘉宾。



活动论坛部分由绿色金融与金融科技领域的行业领袖，就监管政策发展趋势、绿色金融产品讯息披露标准、碳市场发展机制等议题展开深度讨论；而近二十家绿色金融科企业及初创则展示了绿色信贷技术、碳足迹追踪系统、可持续投资分析工具等领域的创新产品与服务。