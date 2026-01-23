Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 没有吃亏 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　近来一些讲究饮食健康的朋友很困惑，因为由美国卫生部和农业部联合发布的新版饮食指南，颠覆了以前的所谓饮食营养金字塔，这些朋友那么多年来遵守的许多教条，现在都成了错误，那些少油少盐少糖少脂肪的概念全部改写。

　　以前说喝牛奶最好喝脱脂奶，全脂牛奶是不能碰的。但现在说法不同了，建议喝牛奶要喝全脂奶，因为人类身体最需要的是蛋白质、矿物质和健康脂肪，如果想身体好，就要多食用全脂乳制品，因为它们是提供上述营养的最优质的来源。听了这个消息我很开心，因为我一向只喝全脂奶，脱脂奶喝在嘴里有点像石灰水。

　　以前说食油最好用菜籽油和橄榄油，牛油、猪油像魔鬼，尽量远离。但现在说法不同了，猪油、牛油都得到平反，不怕吃，吃了身体好。这也是令人宽心的说法。上个月在上海的时候，好朋友费小姐专门去苏州给我买来了丰腴甜蜜的玫瑰猪油包，好吃得不得了，天天临睡前吃一个，睡眠特别好。现在才发现原来此举非常健康正确，安心极了。

　　以前说要多吃白肉少吃红肉，于是有人戒牛有人戒猪。现在说多吃红肉身体才好，并且不要光吃瘦肉，肥肉也要吃。太好了，明天就请菲律宾姐姐烧一只浓油赤酱的冰糖元蹄。盐也不能少吃，糖也不能少吃，代糖、糖精最好不吃。这真是把颠倒的历史又颠倒过来，可见几十年来我一直坚持的自然饮食之道，不赶时髦，少听「学说」，相信常识，相信自己的身体需求，果然没有吃亏。

李纯恩

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
21小時前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
14小時前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
16小時前
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
6小時前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
6小時前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
11小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
影视圈
9小時前
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
影视圈
10小時前
更多文章
李纯恩 - 顺其自然最好 | 好好过日子
　　温州一个101岁的老太太，平时深夜追剧，闲来乱吃零食，每晚两点多钟就寝，早上十点多起床，脑筋清醒，身体健康。于是人们称她是「反向养生」，跟所谓的健康生活反其道而行。 　　看了这段报道，不由沾沾自喜，因为我的生活作息时间，跟这位老太太类似。平时深夜追剧，边看边吃消夜零食，胃口比正餐还好。晚睡自然晚起，天天日上三竿起床，吃完早饭已不见了半天，但这半天在深夜补上，便也不算荒废时光。 　　
2026-01-22 02:00 HKT
好好过日子