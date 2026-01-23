李纯恩 - 没有吃亏 | 好好过日子

近来一些讲究饮食健康的朋友很困惑，因为由美国卫生部和农业部联合发布的新版饮食指南，颠覆了以前的所谓饮食营养金字塔，这些朋友那么多年来遵守的许多教条，现在都成了错误，那些少油少盐少糖少脂肪的概念全部改写。



以前说喝牛奶最好喝脱脂奶，全脂牛奶是不能碰的。但现在说法不同了，建议喝牛奶要喝全脂奶，因为人类身体最需要的是蛋白质、矿物质和健康脂肪，如果想身体好，就要多食用全脂乳制品，因为它们是提供上述营养的最优质的来源。听了这个消息我很开心，因为我一向只喝全脂奶，脱脂奶喝在嘴里有点像石灰水。



以前说食油最好用菜籽油和橄榄油，牛油、猪油像魔鬼，尽量远离。但现在说法不同了，猪油、牛油都得到平反，不怕吃，吃了身体好。这也是令人宽心的说法。上个月在上海的时候，好朋友费小姐专门去苏州给我买来了丰腴甜蜜的玫瑰猪油包，好吃得不得了，天天临睡前吃一个，睡眠特别好。现在才发现原来此举非常健康正确，安心极了。



以前说要多吃白肉少吃红肉，于是有人戒牛有人戒猪。现在说多吃红肉身体才好，并且不要光吃瘦肉，肥肉也要吃。太好了，明天就请菲律宾姐姐烧一只浓油赤酱的冰糖元蹄。盐也不能少吃，糖也不能少吃，代糖、糖精最好不吃。这真是把颠倒的历史又颠倒过来，可见几十年来我一直坚持的自然饮食之道，不赶时髦，少听「学说」，相信常识，相信自己的身体需求，果然没有吃亏。



李纯恩