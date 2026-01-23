KellyChu - 职训局下周六办免费讲座 聚焦楼宇消防安全及维修 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

职训局下周六办免费讲座 聚焦楼宇消防安全及维修

KellyChu
2小時前
生活 专栏
　　宏福苑大火后，社会对楼宇安全及维修保养日益重视，当中消防安全亦成为大众关注焦点之一。为提升社会消防安全及维修意识，职业训练局（VTC）将于下周六举办《建筑物消防安全及维修初阶》讲座，协助住宅业主、业主立案法团及物业管理人员等掌握建筑物消防安全及维修最新法规要求与实务知识，共同守护社区安全，费用全免。

　　讲座将以实体及网上直播形式同步进行，由VTC相关范畴专家主讲，内容专业实用，涵盖多个重要范畴，包括住宅消防及建筑安全法例及相关责任、政府强制验楼计划（MBIS）相关要求；住宅基本消防装置日常维护；建筑物及防火物料的测试标准及认可检测机构简介，以及住宅物业日常安全管理及事故应变策略，让参加者了解更多楼宇消防安全资讯。

　　现场名额有限，将以先到先得方式安排，有关详情及报名可浏览以下网址：https://www.vtc.edu.hk/cpe/talk2026

