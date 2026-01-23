KellyChu - 旅发局与中华厨艺学院益食家 50名厨严选250家店 教你享尽「香港美味」 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

为推广香港餐饮及提升旅游吸引力，旅发局联同中华厨艺学院特别邀请超过50位本地名厨，推荐全港250间心水餐厅，推出首本涵盖各区嘅「香港好味」名厨精选美食指南。透过名厨专业而独到嘅推荐，旅客及市民可以深度体验香港餐饮文化深厚底蕴和多元风貌，行到边，食到边，尽享好味佳肴。

林建岳：真诚致敬港饮食文化精神

　　参与这本「香港好味」美食指南嘅名厨包括五星级酒店行政总厨及米芝莲星级厨师，如黄隆滔、邵德龙、李文星、周世韬、邓家濠等。他们不仅对于烹饪技艺传承与创新有极致追求，而且致力于推动本地餐饮文化嘅弘扬和发展。在一众名厨心水餐厅之中，中菜琳瑯满目，涵盖京、沪、川、粤、滇等不同风味；环球美食亦包罗万有，融汇法、意、美、日、韩、泰、印、星、马等多国菜系。由地道粉面小店、港式糖水舖、老字号菜馆、文青咖啡室，到星级酒店餐厅、米芝莲顶级食府，各有特色。

　　旅发局主席林建岳表示，中华厨艺学院多年来孕育无数名厨，助力香港成为「美食之都」功不可没，今次一起合力打造美食指南，不仅系一份餐厅名录，更系对香港饮食文化精神嘅真诚致敬。透过名厨带路，吸引旅客展开味觉之旅，探索香港千百种「好味」，这与旅发局「香港．大城小区」推广项目嘅宗旨一脉相承，鼓励旅客深度体验全城每一处，带动消费，推动旅游业可持续发展。

旅游事务专员张冯泳萍（前排左五）、旅发局总干事刘镇汉（前排右五）、VTC执行干事唐智强（前排左四）；旅发局成员、立法会议员梁进（前排左三）；立法会议员姚柏良（前排右四）、立法会议员江旻憓（前排右三）联同一众名厨共同见证「香港好味」美食指南推出。
「香港好味」名厨精选美食指南由逾50位本地名厨推荐全港250间心水餐厅。
