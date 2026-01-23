张诺 - 重复的11月18日 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
2小時前
　　一般人对时间的观念，是习惯了线性的前进。然而，丹麦作家Solvej Balle却以一项构思近40年的写作计划，带领读者停驻于「静止」之中，审视我们与时间的关系。她的7部曲作品《论体积的计算》（On the Calculation of Volume），讲述了一位古董书商被困在同一天的故事，成为一部探讨存在、孤独与生态的作品，荣获2022年北欧理事会文学奖，并入围2025年国际布克奖名单。

　　故事始于一个无尽的11月18日。主角Tara Selter发现自己被困在这个日子中。每天早晨，她醒来时都是11月18日。她不再期待醒来时是11月19日，也不再像昨天那样清晰地记得11月17日，但身边的人，包括她丈夫，却都是新的一天，只有她保有连绵的11月18日记忆。随着Tara即将迎来她的第365个11月18日，她有一种感觉：这一天似乎隐藏着一条逃离之路。

　　这部作品并非关于如何打破循环，而是关于如何在循环中生活、观察与思考。作者以日记般的简洁笔触，描绘Tara如何极致专注地感知日常的纹理：她能预知黑鸟何时鸣叫、雨点何时落下。这种被放大的感官，让最微小的细节也变得深邃。

　　随着故事发展，Tara个人困境逐渐与更宏大的主题交织。她开始担忧资源消耗，因为她购买的食物有时并未在次日「复原」，这让她感觉自己像个「吞噬世界」的怪物。这隐喻了人类对自然的单向索取。

　　当她与其他被困者相遇后，他们开始探讨：若能逃离，是否有责任将这个「11月18日」修复成一个尽可能美好的日子，尽力阻止将发生的悲剧？ 作品由此从个人存在之思，转向对集体责任与生态伦理的探索。

张诺

张诺 - 一针一线缝出关爱 | 任意行
　　在香港这个繁华都市中，有一群人以针线为笔，以布料为纸，默默书写着关爱与尊严的故事。「睿程制作社」，不仅是服装工作室，更是以「香港制造」为傲、以「支援弱势」为使命的社会企业。这里出品的每一件衣服，都承载着对长者与长期病患者的深刻理解与体贴关怀。 　　「睿程制作社」的设计理念源自于最真实的生活观察。例如，许多长者或因关节退化，或因疾病影响，手指不再灵活，寻常衣服的钮扣、拉链成了每日挑战。这里
2026-01-21 02:00 HKT
