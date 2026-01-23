Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 - 地母、幽浮与合唱团 | 优雅以后

优雅以后
优雅以后
林靖风
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　《地母》以魔幻写实的风格叙述了受1909年「曼谷条约」影响、被收回土地的居民故事。作品以降头术作为象征，化解身兼农妇与解降师的凤音对亡夫的思念与执着。片中多个场景以建筑物与植物遮挡镜头，呈现出一种窥探的视角，仿佛故事中的人物都被历史所凝视；就如故事的结局阿雯对母亲说：「我们离开这里，去一个没有仇恨的地方。」没有仇恨的地方只会如电视里升起的烟雾般虚幻存在。

　　《再见UFO》演绎了香港从80年代到回归后的变迁，并以华富邨的UFO事件延伸出对自我追寻的主题。成为会计师的林可儿对未婚夫说：「那从头来过就从头来过吧，你现在很赶时间吗？」最终只换来对方一句「这里是香港」，让原本拥有的梦想破碎。那些曾经最接近外星人的人，最后也只能留守地球。

　　《阳光女子合唱团》以女子监狱中的争执与扶持，诉说了一个关于亲情与友情的故事。法官在将抚养权转交给新监护人时对惠贞说：「如果妳回答『我愿意』，妳将无法再抚养妳的孩子。」每一句「我愿意」都象征着一份承诺，其中包含了快乐与痛苦；就如故事中的角色们虽然曾经犯错，都也拥有改过自新的机会，以及去爱与被爱的能力。

林靖风

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
21小時前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
14小時前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
16小時前
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
6小時前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
6小時前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
11小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
影视圈
9小時前
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
影视圈
10小時前
更多文章
林靖风 - 三部话题新片 | 优雅以后
　　《女孩不平凡》讲述主角徐乐欣如变色龙般，在不同年龄阶段里努力成为一个普通人的挣扎与纠结。三位饰演同一主角的演员，并未刻意统一角色性格，而是以各自的方式演绎追寻自我的过程。从澳门、台北到香港，邻近的拍摄地点如同在安全的边界内迂回试探。从乖巧懂事的女儿，到以性爱逃避现实的女孩，再到面对自我的女人——逐渐厘清了「等」的概念。 　　《若问世界谁无伤》选用了巴哈的清唱剧曲目〈善牧羊群〉穿插于情节之
2026-01-16 02:00 HKT
优雅以后