林靖风 - 地母、幽浮与合唱团 | 优雅以后

《地母》以魔幻写实的风格叙述了受1909年「曼谷条约」影响、被收回土地的居民故事。作品以降头术作为象征，化解身兼农妇与解降师的凤音对亡夫的思念与执着。片中多个场景以建筑物与植物遮挡镜头，呈现出一种窥探的视角，仿佛故事中的人物都被历史所凝视；就如故事的结局阿雯对母亲说：「我们离开这里，去一个没有仇恨的地方。」没有仇恨的地方只会如电视里升起的烟雾般虚幻存在。



《再见UFO》演绎了香港从80年代到回归后的变迁，并以华富邨的UFO事件延伸出对自我追寻的主题。成为会计师的林可儿对未婚夫说：「那从头来过就从头来过吧，你现在很赶时间吗？」最终只换来对方一句「这里是香港」，让原本拥有的梦想破碎。那些曾经最接近外星人的人，最后也只能留守地球。



《阳光女子合唱团》以女子监狱中的争执与扶持，诉说了一个关于亲情与友情的故事。法官在将抚养权转交给新监护人时对惠贞说：「如果妳回答『我愿意』，妳将无法再抚养妳的孩子。」每一句「我愿意」都象征着一份承诺，其中包含了快乐与痛苦；就如故事中的角色们虽然曾经犯错，都也拥有改过自新的机会，以及去爱与被爱的能力。



林靖风