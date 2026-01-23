郭志仁 - 人缘差 丑闻多 | 九宫格

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 人缘差 丑闻多

郭志仁
2小時前
　　稍有管理经验的人都明白，一旦上司有丑闻在公司流传，甚至某些高级公务员惹上风波传到媒体，多半是自己人放料。归根究柢，就是关系失衡，上司与下属交恶，信任瓦解。所以当下属掌握犯众憎上级丑闻，必定会推一把加一脚，想方设法令你永不翻身。最可怕的是，当你从办公室房门向外张望捉鬼，众人仍对你笑骑骑，但背后都暗藏毒蛇伺机啃噬。

　　近期就经常听到，商界某位空降主管的「坏事」。空降主管上任后表现乏善足陈，遇事先卸膊，每年最忙的AGM （周年股东大会）都由下属承担。不到三个月，主管已成为同事午饭时最常被提起的名字，全都是负评与揶揄。 

　　例如主管有公司司机接送，本应仅限公务用途，却经常要求司机接载小三出入。主管又对司机态度刻薄，受气后自然抱怨几句，流言，就由司机中间一传十，很快全公司都听得一清二楚。

　　又例如主管以为夜深人静，办公室已空无一人，上星期晚上9点左右，带一位异性回公司，两人很快就关上房门。殊不知当晚仍有两三位同事加班，翌日自然成为2026年茶水间最美味花生，加上同事自编旁白，绘影绘声。 

　　还有一大堆琐碎的闲话，经常开公数请新相识商界异性晚餐、出差时相约小三顺便旅游，云云。同事们正等待这些传闻，何时飘进行政总裁耳中。 

　　人缘差，就少做坏事。新一年主管们该好好检视，阁下与团队之间，到底还剩多少尊重与互信。

　　「大部分嘅老细会低估员工嘅能力，大部分嘅员工会低估老细嘅智力，大部分嘅老细会挑战员工嘅耐力。」农夫－－《日出而作》

