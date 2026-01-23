胡慧冲 - 非常3D影像馆 | 笔泰冲动

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲
2小時前
　　还记得数年前在网上视频见到内地有一种好好玩嘅3D馆，唔止3D咁简单，基本上参与嘅人只要企喺一个室内空间，房间上下左右全方位都系由显示屏组合而成，接连播放住一啲虚拟影像，当中有火山爆发、有恐龙追击，亦都有投奔大海等等唔同情景，非常之迫真，当时心谂，如果泰国都有得玩就好！

　　估唔到今时今日，泰国曼谷与芭堤雅已经有三个地方可以体验类似嘅玩意，而最新开的一间就位于曼谷MBK商场，亦系最抵玩嘅一间。所谓抵玩，就系入场后你可以喺𠮶个指定嘅空间任睇唔嬲，里面会播放大概七条片，每条片长达6分钟，你有本事可以睇晒先走。但话声你知，由于像真度极高，真系有机会睇到头晕！而呢一间有个好处，就系最前面设有玻璃栏杆，你可以双手扶住栏杆，然后就好似置身不同情景一样，跟随片段上天下海冲锋陷阵，真系几过瘾！目前泰国开咗三间，可惜香港似乎暂时都未有。如果大家有兴趣体验呢种玩意嘅话，一系返深圳，一系来泰国，说实话系好刺激同埋都几好玩，但易头晕人士就要注意！

胡慧冲
 

