Titus - Tiffany蓝色天空 | 表奇立异

Titus
2小時前
专栏
　　认识我的读者都知道，我是一个比较喜欢收藏「颜色」的人。我之前提及过，我们看手表，第一眼总是看到表面，而表面第一眼看到的，便是颜色。我最喜欢是人称Tiffany Blue的浅蓝色；我称这颜色为一只「Happy colour」，因为每次见到，不知为甚么，总觉得带着一股很正面的能量，就像蓝天白云一样。

　　不用多说，Tiffany Blue这名称的来源，是Tiffany & Co的专利颜色。市面上不少所谓Tiffany Blue的表款，其实都只是相近的色调，并非Tiffany & Co那一只。

　　一直以珠宝闻名的Tiffany & Co，其实过去都有做表，甚至我也认识几位收藏家拥有他们的手表。只是品牌投放在手表上的资源不多，多数推出比较简单的fashion watch，所以不算太多人认识他们的制表部分。

　　直至这个星期，Tiffany & Co一鸣惊人。为庆祝品牌史上第一只计时秒表（stopwatch）诞生160周年，他们推出了40mm的Tiffany Timer。顾名思义，是一只计时表。手表以铂金打造，并加入大量Tiffany的品牌元素：例如以品牌戒指上的钻托为灵感的表冠、引人注目的Tiffany Blue表面，以及baguette diamond时标。把手表反过来，透底表背让机芯美学呈现在用家眼前；自动陀更配上标志性的黄金「石上鸟」，一点都不马虎。

　　自2021年LVMH震惊全球的收购后，Tiffany & Co跟LVMH就成了一家人；而Tiffany & Co今次便采用了Zenith的特制El Primero 400机芯。说到计时，怎可以没有Zenith呢！

　　这只Tiffany Timer限量60只，我相信很快便会清空。这只表的出现，是否意味Tiffany & Co正式「全军出击」，准备在手表世界开辟新一章？

Titus

