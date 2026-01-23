七仙羽 - 属牛桃花旺 不宜冒险转行 | 七仙语

属牛的朋友在2026丙午马年会「害太岁」，运势上半年起伏，易招惹是非小人、烂桃花、工作受阻，但有「紫微」、「龙德」吉星贵人相助，麻烦可以化解，整体上事业财运可以平安过渡。



整体运势：由于害太岁，上半年变动大，有「害」则被人陷害，适宜喜事冲喜，不宜重大决策，以不变应万变，减少风波，低调、努力进修、修行。以平常心面对挑战，不宜冒险转行转工，要稳步前行，下半年各方面的名利机会大增。



事业：事业上半年有些波动，但最后可以平安，仍有发展机会，尤其适合稳健投资与人脉经营，例如销售工作。



财运：正财稳定，有少许偏财，但需谨慎理财投资。因犯太岁，建议稳健投资，例如实物保值、定期存款收息。



感情：两极化，可能分手或结婚。单身者有机会遇短暂缘份，已婚者防争执、小三、离婚。单身者今年桃花旺，易遇桃花，可多社交，但有伴者需防范小三，及时沟通助化解。



健康：今年压力大，饮食不定时，影响健康，特别需注意肠胃健康，要戒酒、减压，多放松。皮肤也会有些小问题，但不会影响健康。



建议用以下方法化解：



冲喜：属牛凶星有暴败、天厄、六害、岁煞、天煞、吞陷。宜一喜挡三灾，考虑结婚、添丁、置业可将相冲及犯太岁的影响降到最低。



求稳：大的计划、决定不要做，一切要求稳，避免因小失大，造成更大的损失。



保持低调，每一次的曝光，都会加重煞星的能量，今年稳中求进，不宜冒进，慎防官非是非小人。



化煞：太岁年更要多行善，也可捐血、洗牙、验血化解血光之灾，多些出席喜庆活动。



七仙羽