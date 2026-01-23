Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 属牛桃花旺 不宜冒险转行 | 七仙语

七仙语
七仙语
七仙羽
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　属牛的朋友在2026丙午马年会「害太岁」，运势上半年起伏，易招惹是非小人、烂桃花、工作受阻，但有「紫微」、「龙德」吉星贵人相助，麻烦可以化解，整体上事业财运可以平安过渡。

　　整体运势：由于害太岁，上半年变动大，有「害」则被人陷害，适宜喜事冲喜，不宜重大决策，以不变应万变，减少风波，低调、努力进修、修行。以平常心面对挑战，不宜冒险转行转工，要稳步前行，下半年各方面的名利机会大增。

　　事业：事业上半年有些波动，但最后可以平安，仍有发展机会，尤其适合稳健投资与人脉经营，例如销售工作。

　　财运：正财稳定，有少许偏财，但需谨慎理财投资。因犯太岁，建议稳健投资，例如实物保值、定期存款收息。

　　感情：两极化，可能分手或结婚。单身者有机会遇短暂缘份，已婚者防争执、小三、离婚。单身者今年桃花旺，易遇桃花，可多社交，但有伴者需防范小三，及时沟通助化解。

　　健康：今年压力大，饮食不定时，影响健康，特别需注意肠胃健康，要戒酒、减压，多放松。皮肤也会有些小问题，但不会影响健康。

　　建议用以下方法化解：

　　冲喜：属牛凶星有暴败、天厄、六害、岁煞、天煞、吞陷。宜一喜挡三灾，考虑结婚、添丁、置业可将相冲及犯太岁的影响降到最低。

　　求稳：大的计划、决定不要做，一切要求稳，避免因小失大，造成更大的损失。 

　　保持低调，每一次的曝光，都会加重煞星的能量，今年稳中求进，不宜冒进，慎防官非是非小人。

　　化煞：太岁年更要多行善，也可捐血、洗牙、验血化解血光之灾，多些出席喜庆活动。

七仙羽

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
21小時前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
14小時前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
16小時前
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
6小時前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
6小時前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
11小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
影视圈
9小時前
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
影视圈
10小時前
更多文章
七仙羽 - 属鼠之士 马年易破财宜求稳 | 七仙语
　　属鼠的朋友在2026丙午马年将会「冲太岁」，是12生肖当中相冲比较严重的生肖，整年运势变化多端。包括事业、财运、官非、投资、感情、健康、住家、家人等，都面临重大变动。 　　除了犯太岁，属鼠在2026年的凶星有大耗、天哭、岁破、破碎、灾煞、阑干，被这些衰星影响，整年运程不太顺利，今年要求稳、求静。 　　整体运势：由于冲太岁，变动大，有「冲」则动，适宜喜事冲喜，不宜重大决策，以不变应万
2026-01-16 02:00 HKT
七仙语