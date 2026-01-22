Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 哨牙 | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
54分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　门牙的位置主要取决于承载牙齿的牙槽骨，牙槽骨若饱满而凸出，门牙也会向外倾，程度若令嘴唇向外胀起，甚至上下口唇合不到，露出门牙，就是所谓哨牙了。儿童吮吸拇指、长期使用奶嘴也可能会造成哨牙。

　　哨牙可以说是一种主观感觉，很多家长和病人问我：「医生，我系咪有哨牙啊？」，我就不能纯粹靠观感回答。究竟牙科医生是用甚么准则告诉病人有没有哨牙呢？

　　美国牙科医生Edward H. Angle在1899年提出沿用至今天的牙齿咬合分类，将正常咬合定为第一类，上颚大牙向前移为第二类，倒及为第三类。不过，这个分类只可以用作为基础参考，要回答是否有哨牙这问题还要再看看其他因素。

　　有些医学研究指出，全球1/4人有哨牙，你是否觉得没有这么多？原来黑人的哨牙率在某些非洲国家达七成，而白人、印度人及亚裔人的哨牙比率平均只得一两成。所以，哨牙在不同种族和地区有不同的接受程度，不同的牙科医生或许亦会有不同的睇法。

　　哨牙可以是上颚牙齿凸出，亦可以是上下门牙都一齐凸出。前牙凸出不仅是美观问题，若超出嘴唇范围，会外露空气中，牙齿表面会干燥，容易产生牙渍，上下门牙不能接触就会减低咀嚼功能。小朋友跑跑跳跳，年轻人参加运动，不小心跌倒牙齿着地就会受创伤，这是我们牙科医生常见的急症。

　　如果你认为自己有哨牙，又接受不到或想改善这状况，就要箍牙了。在香港去箍牙的人6成多多少少都有哨牙，若有明显哨牙又想箍牙，就越早箍越好，越早享受没有哨牙的状况和感觉！

潘雄威

最Hit
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
5小時前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
3小時前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
8小時前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
3小時前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
12小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56外卖包餐汤+饮品 打工仔：港岛区数一数二
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二
饮食
11小時前
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi与女KOL「响喉X」骂战峰回路转 真相大白网民惨成最大受害者： 而家X晒
影视圈
7小時前
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉
影视圈
2026-01-20 22:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
更多文章
潘雄威 - 生痱滋 | 乳齿童时
　　广东话的所谓「生痱滋」，其实是口腔黏膜溃疡。口腔及肠胃内部有湿润而纤薄的黏膜，若口腔黏膜表面溃烂，食物和口水就会直接接触到黏膜下层的结缔组织，而这些组织有神经末端，所以「生痱滋」可以是一件非常痛苦的事！ 　　这些小小圆形或椭圆形的「痱滋」通常出现在口腔面颊内侧和口唇内面，但也会在舌头和牙肉表面。这些溃疡并不具传染性，但它们会严重阻碍进食、说话和口腔清洁，有时病人来找我检查及治疗牙齿，也因
2026-01-15 02:00 HKT
乳齿童时