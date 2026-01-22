潘雄威 - 哨牙 | 乳齿童时

门牙的位置主要取决于承载牙齿的牙槽骨，牙槽骨若饱满而凸出，门牙也会向外倾，程度若令嘴唇向外胀起，甚至上下口唇合不到，露出门牙，就是所谓哨牙了。儿童吮吸拇指、长期使用奶嘴也可能会造成哨牙。



哨牙可以说是一种主观感觉，很多家长和病人问我：「医生，我系咪有哨牙啊？」，我就不能纯粹靠观感回答。究竟牙科医生是用甚么准则告诉病人有没有哨牙呢？



美国牙科医生Edward H. Angle在1899年提出沿用至今天的牙齿咬合分类，将正常咬合定为第一类，上颚大牙向前移为第二类，倒及为第三类。不过，这个分类只可以用作为基础参考，要回答是否有哨牙这问题还要再看看其他因素。



有些医学研究指出，全球1/4人有哨牙，你是否觉得没有这么多？原来黑人的哨牙率在某些非洲国家达七成，而白人、印度人及亚裔人的哨牙比率平均只得一两成。所以，哨牙在不同种族和地区有不同的接受程度，不同的牙科医生或许亦会有不同的睇法。



哨牙可以是上颚牙齿凸出，亦可以是上下门牙都一齐凸出。前牙凸出不仅是美观问题，若超出嘴唇范围，会外露空气中，牙齿表面会干燥，容易产生牙渍，上下门牙不能接触就会减低咀嚼功能。小朋友跑跑跳跳，年轻人参加运动，不小心跌倒牙齿着地就会受创伤，这是我们牙科医生常见的急症。



如果你认为自己有哨牙，又接受不到或想改善这状况，就要箍牙了。在香港去箍牙的人6成多多少少都有哨牙，若有明显哨牙又想箍牙，就越早箍越好，越早享受没有哨牙的状况和感觉！



潘雄威