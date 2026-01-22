李纯恩 - 顺其自然最好 | 好好过日子

温州一个101岁的老太太，平时深夜追剧，闲来乱吃零食，每晚两点多钟就寝，早上十点多起床，脑筋清醒，身体健康。于是人们称她是「反向养生」，跟所谓的健康生活反其道而行。



看了这段报道，不由沾沾自喜，因为我的生活作息时间，跟这位老太太类似。平时深夜追剧，边看边吃消夜零食，胃口比正餐还好。晚睡自然晚起，天天日上三竿起床，吃完早饭已不见了半天，但这半天在深夜补上，便也不算荒废时光。



有的朋友看不惯我的作息时间，便用不符合健康原则来说事，然后便宣说如何过正常生活，无非是要饮食正常、早起早睡之类，若听话，便身体健康，长命百岁。每当遇到这种劝告，知道人家也是一番好心，虽然心里想让他们拿出点证据来，嘴里总不便明言，就唯唯诺诺了事。如今好了，这位温州老太太的「反向养生」例子倒是可以为自己的生活习惯辩护一下，世事无绝对，晚睡晚起不一定早死。我反倒是担心像老太太一样活得那么长。



最近美国的营养专家们忽然又提倡起「营养倒金字塔」来，将以前也是他们说的「营养金字塔」Upside down，完全颠倒过来，以前提倡少吃的东西要多吃，以前提倡多吃的东西要少吃。那个金字塔流行了几十年，许多信奉者一向将之当作健康宝典，现在却又由专家们出来说要反过来才真正健康，真是情何以堪。若疑神疑鬼，还会以为身上有些甚么毛病都是因为吃错「金字塔」弄出来的。真是尽信书不如无书，尽信专家不如无专家。



其实身体是自己的，少了甚么多了甚么，身体会告诉你的，少了的东西需要补充，多出来的东西自会拒绝，即使有些差错，也会自我调节。有病当然看医生，无病无痛，饥餐渴饮，困了才睡，一切顺其自然最好。



李纯恩