KellyChu - 「赛马会自然保育中心」料每年吸引4.2万客 | Executive日记

KellyChu
53分鐘前
嘉道理农场暨植物园昨日正式启用「赛马会自然保育中心」，新大楼既有能容纳逾百名员工嘅办公室，亦有更多空间为公众提供教育设施，预计将每年惠及逾4.2万人次。大楼设计以可持续发展为核心理念，顺应梯田山坡角度而建，隐身于自然景观之中，并营造出兼顾人类与野生动物嘅绿色空间，同时采用多项节能设计，获绿建环评新建建筑暂定金级标准。

获绿建环评金级认证  

　　「赛马会自然保育中心」由赛马会慈善信托基金捐助、嘉道理基金会拨款兴建。政务司司长陈国基、赛马会副主席黄嘉纯及嘉道理农场暨植物园主席麦哥利等嘉宾昨天主礼开幕仪式，并将6只经野生动物拯救中心治疗后康复嘅本地原生珠颈斑鸠野放，以纪念中心开幕。

　　陈国基致辞时指，政府一直致力保护香港生物多样性与环境，上月更新嘅香港《生物多样性策略及行动计划》，既反映全球目标，也呼应国家保育战略，为香港未来十年嘅自然保护与可持续发展工作勾划出清晰蓝图。

　　黄嘉纯表示，可持续发展系赛马会慈善信托基金嘅9项策略范畴之一，对「赛马会自然保育中心」嘅捐助体现马会对可持续发展及构建宜居香港嘅承担。

　　该中心楼高4层，由上至下包含众多绿色建筑元素，包括绿色屋顶、采光天窗、低辐射玻璃及太阳能供热系统；亦有为昆虫及小型动物而设嘅生态格网墙、鸟箱、蝙蝠箱，并种植多种原生植物。日后将举办各类公众教育活动，以推广保育及环境意识，预计每年惠及逾4.2万人次。

中心顺应梯田山坡角度而建。
