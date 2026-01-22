何重恩 - 阅世浅谈 | 重中之重

「恒久．恒新 」引来热话，令笔者想起「点只汽水咁简单」、「为您做足一百分」、「不在乎天长地久、只在乎曾经拥有」等经典广告slogan，一个能传世的广告创作，要做足一百分，点止是要成为热话咁简单！



恒生银行被私有化已成事实，「小莫少于水滴，大莫大于汪洋」这首由叶丽仪唱的广告歌，曾是香港几代人成长时期，学习储蓄的人生哲学。笔者有幸与恒生创办人何善衡、利国伟等银行业界翘楚碰过面，特别是何善衡先生，拜读过他在60年代末著作的《阅世浅谈》，是他将自己数十年经商处世阅历及座谈会资料汇集成册的作品，后来成为香港银行界训练职员的基本教材之一。



书中大量引用《礼记》、《论语》、《孟子》等经典，教诲年轻人加强品德修养，强调「高雅的仪表，器宇轩昂，衣履整齐」的重要性，谈吐和仪表一直是恒生甄选初级职员的标准。何善衡在书中还表达了对不指导新同事、只让下属暗中摸索的主管作风的深恶痛绝，认为这是公司发展的绊脚石。



1983年，何善衡又出版了《阅世浅谈．续篇》，进一步阐述其处世哲学。这两部著作体现了何善衡将中国传统文化与现代企业管理相结合的独特理念，对恒生银行的企业文化塑造产生了深远影响。



不知若何老先生在天上看到「恒久．恒新」这类创作，他会有何感想，是时代转变了吗？近期很喜欢TVB的「贪新不忘旧」，不但切合电视台的市场定位，在大家熟悉的字句上加入新的含意，就是A+B＝C的重要创意元素，值得一赞。



何重恩