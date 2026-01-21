Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陆蕙华 - 健康长寿饮食蓝图 | 营爆生活

营爆生活
营爆生活
陆蕙华
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　您是否想过，今天的餐盘选择，正决定着三十年后的生活品质？一项发表于顶尖期刊《自然医学》的里程碑研究，追踪超过十万人长达30年，为我们揭示了中年饮食与「健康老龄化」之间无可辩驳的连结。

　　这项研究对「健康老龄化」的定义非常严格：不仅要活到70岁以上，更要无重大慢性病、记忆清晰、行动自如、精神饱满。在十万多名参与者中，仅有不到一成的人能达到这个标准。然而，分析发现，那些长期饮食最健康的一群人，达成此目标的机率比饮食最不健康者高出86%。

　　研究评估了八种国际公认的健康饮食模式，发现效果最显著的是「替代健康饮食指数」。它的核心原则并不复杂，你我都能轻松实践：

一、让植物成为盘中的主角：确保每餐的蔬菜、水果、全谷物占据餐盘一半以上。它们是抗氧化剂、纤维和各种维他命的宝库。

二、严选蛋白质：将豆类、豆腐、鱼类、禽肉作为蛋白质的主要来源，并减少红肉与香肠、火腿等加工肉制品的摄入频率。

三、远离「超加工」陷阱：研究明确指出，饼干、泡面、含糖饮料、微波即食餐这类超加工食品，会使健康老龄化的机率直接降低32%。它们是高油、高糖、高钠的隐形健康「杀手」。2026年初发布的《美国居民膳食指南（2025-2030）》提出了「食用原型食物」的口号，并在限制添加糖和超加工食品方面采取了更强硬立场，这与上述科学研究的发现方向一致。

　　健康的饮食不是一场短期的节食，而是为自己未来三十年生活品质所做的「定期储蓄」。它不需要您彻底改变生活，只需从一个小改变开始：下一餐，试着先吃光盘子里的蔬菜；购物时，多看一眼食品标签，选择成分更简单的那一个。

　　作为营养师，我想告诉您：最好的「抗衰老保健品」不在药店货架上，而在您的每日三餐之中。

加拿大注册营养师
香港营养师协会正式会员
陆蕙华

最Hit
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
6小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
13小時前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
8小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
时事热话
12小時前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
12小時前
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
饮食
14小時前
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 五星酒店获免费升级
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：正了解事件
政情
6小時前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
9小時前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
17小時前
更多文章
陆蕙华 - 饮食与情绪 | 营爆生活
　　近日社区发生的事故，牵动着大家的心情。面对压力与悲伤时，身体常出现食欲改变。此时，我们可以有意识地选择食物，透过关键营养素，从生理层面支持情绪平复。关键在于「肠脑轴」——肠道与大脑间的双向沟通管道。饮食正是透过这条轴线，直接影响大脑中调控情绪的神经传导物质平衡。 　　以下几类营养素对稳定情绪有益： ‧复合碳水化合物（如糙米、燕麦）：能稳定血糖，避免因血糖过低引发的焦虑与情绪波动，是
2025-12-03 02:00 HKT
营爆生活