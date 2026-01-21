Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 马杜罗「岁运并临」「逢九」生死劫 | 李居明大师会客室

李居明大师会客室
李居明大师会客室
李居明
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　最近我在研究马杜罗！因为我要跟龙贯天先生合作《粤剧特朗普4.0》，将会有马杜罗出场！是否很震惊？既然要演他，就要看透他。马杜罗今年刚好59岁，真的是一个大关口！

　　看马杜罗的面相，他的败笔就在面上的胡须，相学上有个诀叫「腾蛇入口」。我研究这么多年，男人留须留到满脸都是，还要留到嘴巴，相书说「必有一劫」。香港有几个富二代也留须，后来发生了事。马杜罗就是这种。

　　从面相来说，59岁的位置正正就在人中、胡须位。如果有癦或纹，59岁这一关是很难过的。因为每十年换一个天干，逢九之年（59、69、79、89）都是天干的大转换，所以「逢九」大家都会害怕。马杜罗脸上有很多癦，特别是奸门的位置有癦，这是一定犯官非的。他下巴那颗癦也很大镬。

　　一个人走不走运，八字上有个重要的秘诀，就是看他的大运有没有出现一个叫「岁运并临」的格局？

　　甚么叫「岁运并临」？简单来说，就是他现在行的大运，跟今年的天干地支是一模一样的。譬如今年是乙巳年，他的大运也刚好走到乙巳，这就中了。古书云「岁运并临，不死自己死家（他）人。」毛泽东就是走这个诀过世的，那是丙辰年，而当时大运正正就是丙辰。术家一向都知道这个诀，但应在毛泽东，更觉得「有料到」。

　　现在看看马杜罗，他是丙午年出生的。丙午年的人遇到明年丙午年，叫做「伏吟」，所谓「涕泪吟吟」，代表这是一关。再看他的大运，他正行乙巳大运，遇到乙巳年，又是「岁运并临」。马杜罗的八字，可以说是「很大件事」。

　　1月25日（日）下午我将于「新光黄埔吉祥居」为读者签名及加持风水物，为2026年家居布个平安招财阵，欢迎莅临参观选购。

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

最Hit
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
6小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
13小時前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
8小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
时事热话
12小時前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
12小時前
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
饮食
14小時前
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 五星酒店获免费升级
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：正了解事件
政情
6小時前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
9小時前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
17小時前
更多文章
李居明 - 扮嘢天后江欣燕 化身「街市菜苗」 | 李居明大师会客室
　　我在刚刚出版的《马年通胜》中特别撰文《高市早苗前世今生八字大破解》，为何《粤剧特拉普4.0》中，会有「街市菜苗」与「黑熊」一起出现呢？我在此文中揭示了秘密，并会首次通过粤剧的功架表演，令「黑熊」也成一角色。由于这出戏太受欢迎了，沙田大会堂特别加开三楼的超特等位满足大家的看戏热情，扑飞要快了！ 　　《粤剧特朗普4.0》已经是第二次开记者会，因为加入了「扮嘢天后」江欣燕饰演的「街市菜苗」，即
2026-01-14 02:00 HKT
李居明大师会客室