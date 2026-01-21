李居明 - 马杜罗「岁运并临」「逢九」生死劫 | 李居明大师会客室

最近我在研究马杜罗！因为我要跟龙贯天先生合作《粤剧特朗普4.0》，将会有马杜罗出场！是否很震惊？既然要演他，就要看透他。马杜罗今年刚好59岁，真的是一个大关口！



看马杜罗的面相，他的败笔就在面上的胡须，相学上有个诀叫「腾蛇入口」。我研究这么多年，男人留须留到满脸都是，还要留到嘴巴，相书说「必有一劫」。香港有几个富二代也留须，后来发生了事。马杜罗就是这种。



从面相来说，59岁的位置正正就在人中、胡须位。如果有癦或纹，59岁这一关是很难过的。因为每十年换一个天干，逢九之年（59、69、79、89）都是天干的大转换，所以「逢九」大家都会害怕。马杜罗脸上有很多癦，特别是奸门的位置有癦，这是一定犯官非的。他下巴那颗癦也很大镬。



一个人走不走运，八字上有个重要的秘诀，就是看他的大运有没有出现一个叫「岁运并临」的格局？



甚么叫「岁运并临」？简单来说，就是他现在行的大运，跟今年的天干地支是一模一样的。譬如今年是乙巳年，他的大运也刚好走到乙巳，这就中了。古书云「岁运并临，不死自己死家（他）人。」毛泽东就是走这个诀过世的，那是丙辰年，而当时大运正正就是丙辰。术家一向都知道这个诀，但应在毛泽东，更觉得「有料到」。



现在看看马杜罗，他是丙午年出生的。丙午年的人遇到明年丙午年，叫做「伏吟」，所谓「涕泪吟吟」，代表这是一关。再看他的大运，他正行乙巳大运，遇到乙巳年，又是「岁运并临」。马杜罗的八字，可以说是「很大件事」。



