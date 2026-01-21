Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 老人与海 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　周末黄昏在铜锣湾避风塘拍照，见到好多只白鹭在水边觅食。牠们站在一些小艇边缘伸着脖子观望，突然探下头去，便从水里叼出一条小鱼，伸伸脖子就吞了下去。那些小艇离岸很近，白鹭就在眼前，见惯人了，一点不怕，于是拍了些好看的照片，只可惜天黑了下来，没得尽兴。

　　第二天早上阳光大好，便带了相机又去。车到天后维园出口，人山人海，水泄不通，原来是跑马拉松，除了全马还在跑，其他赛事都已结束，人都散了出来。赶忙向海边走去，沿途碰到几个途人问我：你也来跑马拉松？我说不是不是。有的看看我的相机说，你给周润发拍照？我说不是不是，这么多人，去哪里找发哥！

　　走到海边倒是清静了，只有一堆堆印佣在聚会，或围坐饮食，或听广播念经。那一段路在天桥底下，停泊的小艇离岸很近，有些白鹭就在艇间徘徊，探头看着水面，发现水下有鱼，就将身子慢慢弓了起来，蓄着势等鱼游近，突然伸长脖子将头插进水里，等脖子缩回来的时候，长嘴上总是叼着一条小鱼，十拿九稳。在一旁看久了，便摸到规律，只要看见白鹭弓起身子，就知道牠看见猎物了。有时候鱼在远处，白鹭见到了也同样会弓起身子，然后箭一般飞去，凌空扎进水里，捕到鱼之后又回身飞到刚才的栖身处，停定了吃鱼。

　　这天就在岸边看着白鹭来来回回捕鱼，可惜捕到的都是手指大小的鱼毛，照片是拍了不少，但始终嫌那些鱼毛不起眼。后来一只停在水中石头上的白鹭突然飞出去扎进水里，再露脸的时候，嘴里叼起了一条几両重的「大鱼」，牠一路往回飞，叼在嘴里的鱼一路挣扎，几次都差点挣脱。最后，还是鸟赢了，那条鱼给牠吞进了肚子。如此便消磨了两三个小时，跟马拉松差不多。

李纯恩

最Hit
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
6小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
13小時前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
8小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
时事热话
12小時前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
12小時前
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
饮食
14小時前
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 五星酒店获免费升级
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：正了解事件
政情
6小時前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
9小時前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
17小時前
更多文章
李纯恩 - 不是你的就不是你的 | 好好过日子
　　世界纷乱，黄金价格节节上升。古老的保值方法，现在依然见效。由此想起一位长辈，上世纪四十年代末从上海来香港，那时候上海的修鞋匠会帮人做一种特殊的空心鞋跟，鞋跟里可以藏一根俗称「小黄鱼」的一両重金条。那位长辈就是穿了一双空心鞋跟的皮鞋，踩着二両黄金坐火车到了边境，半夜由蛇头领路，高一脚低一脚从深圳走到上水，到了香港。之后便从鞋跟里取出小金条，靠它们活了一段日子。 　　这天跟一个财经界的朋友说
2026-01-20 02:00 HKT
好好过日子