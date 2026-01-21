李纯恩 - 老人与海 | 好好过日子

周末黄昏在铜锣湾避风塘拍照，见到好多只白鹭在水边觅食。牠们站在一些小艇边缘伸着脖子观望，突然探下头去，便从水里叼出一条小鱼，伸伸脖子就吞了下去。那些小艇离岸很近，白鹭就在眼前，见惯人了，一点不怕，于是拍了些好看的照片，只可惜天黑了下来，没得尽兴。



第二天早上阳光大好，便带了相机又去。车到天后维园出口，人山人海，水泄不通，原来是跑马拉松，除了全马还在跑，其他赛事都已结束，人都散了出来。赶忙向海边走去，沿途碰到几个途人问我：你也来跑马拉松？我说不是不是。有的看看我的相机说，你给周润发拍照？我说不是不是，这么多人，去哪里找发哥！



走到海边倒是清静了，只有一堆堆印佣在聚会，或围坐饮食，或听广播念经。那一段路在天桥底下，停泊的小艇离岸很近，有些白鹭就在艇间徘徊，探头看着水面，发现水下有鱼，就将身子慢慢弓了起来，蓄着势等鱼游近，突然伸长脖子将头插进水里，等脖子缩回来的时候，长嘴上总是叼着一条小鱼，十拿九稳。在一旁看久了，便摸到规律，只要看见白鹭弓起身子，就知道牠看见猎物了。有时候鱼在远处，白鹭见到了也同样会弓起身子，然后箭一般飞去，凌空扎进水里，捕到鱼之后又回身飞到刚才的栖身处，停定了吃鱼。



这天就在岸边看着白鹭来来回回捕鱼，可惜捕到的都是手指大小的鱼毛，照片是拍了不少，但始终嫌那些鱼毛不起眼。后来一只停在水中石头上的白鹭突然飞出去扎进水里，再露脸的时候，嘴里叼起了一条几両重的「大鱼」，牠一路往回飞，叼在嘴里的鱼一路挣扎，几次都差点挣脱。最后，还是鸟赢了，那条鱼给牠吞进了肚子。如此便消磨了两三个小时，跟马拉松差不多。



李纯恩