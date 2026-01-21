KellyChu - 《星岛电子报》买一送一优惠 $508订阅一年赠《2026马年运程》 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
　　马年将至，开启好运嘅第一步，可以从知识增值开始。而家《星岛电子报》推出「买一送一」开运优惠计划，所有新订户可以优惠价$508订阅一年计划，睇足365日《星岛电子报》，平均每日仅需$1.39，绝对超值！同时更可免费获赠李丞责博士《相马伯乐2026马年运程》，助你知识运气双收。

　　李丞责博士《相马伯乐2026马年运程》（价值$110）全面分析12生肖全年运程，预测马年全球与中国发展大势，更独家收录拜太岁、开市吉日、风水布局、行运颜色、赛马及六合彩玄机等行运攻略，随书附送伯乐大畜贵人符、发达挥春及现金券等开运好物。

　　《星岛电子报》亦同步推出「6+1」超值计划，新订户可以优惠价$328订阅半年计划，更即享额外多一个月免费阅览，以6个月嘅价钱，就能睇足7个月，平均每日低至$1.56，资讯不断，超值无限！

　　新一年想知识与运势同步升级，请即时扫描二维码，按立即订阅，并输入专属优惠码AY2026（全年计划）或HY2026（半年计划）订阅《星岛电子报》喇！

最Hit
The Henderson连夺3项殊荣。
KellyChu - 击败全球3000多对手 恒基在「国际房地产大奖」获3殊荣 The Henderson夺「世界最佳物业」创港史 | Executive日记
中环新地标The Henderson扬威国际！恒基地产呢个超甲级商业项目，喺英国伦敦嘅「国际房地产大奖」中，击败全球3000几个对手，连夺3项殊荣，包括被誉为地产界奥斯卡嘅「世界最佳物业」大奖！The Henderson唔单止系今届唯一获奖嘅香港代表，更系史上首个夺得呢项最高殊荣嘅香港项目，真系为港争光！ 　　「国际房地产大奖」自1993年创立，评审标准极高，涵盖设计、品质、创新同永续性等多
3小時前
Executive日记
恒生银行港铁香港站嘅大型广告。
KellyChu - 资深广告人：增加曝光度有赚 「恒久•恒新」广告热议 倒转读变粗口 | Executive日记
恒生银行近期话题不断，继即将结束上市地位，一则新广告亦引起全城讨论。广告上嘅口号「恒久．恒新」被指倒转读之后谐音变咗粗口，令大家好奇广告公司及银行在设计时究竟知否个中含意。资深广告人就认为，只要讨论焦点并非直接针对产品或服务质素，反而为品牌增加咗曝光，恒生今次可以话系有赚。 　　呢则位于港铁香港站嘅大型广告，首先系由一名Threads用户上传，指由右边读起谐音变咗「身痕．X痕」，引来网民热烈
2026-01-20 02:00 HKT
Executive日记