小董 - 大自然给的「紫色魔法」 | 轻松养生

小董
3小時前
　　花青素是一种植物色素，近十年来，最强花青素排行榜第一位是中医药用的「黑杞子」。黑杞子功效，我已在不同文章叙述过，不重复了！今次从另一个角度去介绍花青素，令大家得益。

　　适量摄取花青素有助减少氧化反应与疾病风险。以下为花青素已得科学证实的10大好处：

　　1.降血压：花青素降低三酸甘油脂及坏胆固醇水平，增加好胆固醇，有助调节血压并防止血压升高。

　　2.抗发炎：花青素有助于减缓发炎反应，缓解红、肿、热、痛。

　　3.抗氧化：花青素具有抗氧化特性，可帮助清除自由基。

　　4.抗癌：花青素可对抗自由基、降低发炎反应以及阻止癌症基因变化，有助于预防肿瘤形成并阻止癌细胞扩散。

　　5.预防神经退化疾病：花青素保护神经元避免受到氧化刺激、抑制神经炎症和调节细胞传导途径，增加流向大脑的血流量并激活控制记忆、语言和注意力的大脑区块，有助预防阿兹海默症等大脑退化疾病。

　　6.稳定血糖：花青素可缓解发炎反应并增加葡萄糖耐糖量，有助于预防第2型糖尿病。另外，有研究发现，花青素补充剂可提高胰岛素能力，进而防止血糖飙升。

　　7.预防泌尿道发炎：花青素及前花青素可抵抗大肠杆菌（Escherichia coli）黏附在尿道壁上并抑制细菌生长，降低细菌在泌尿道造成发炎机率，达到预防泌尿道感染。

　　8.改善消化：花青素有助促进肠道微生物菌群，改善肠道健康。

　　9.预防脂肪肝：吃下高脂饮食后会大幅增加肝脏组织中的脂肪细胞，花青素能降低脂肪细胞。

　　10.有益眼睛健康：减轻对眼部水晶体及视网膜的伤害、减轻初期近视发展的潜力、促进视觉敏锐度提升夜间视力以及预防因老化引发的白内障及黄斑性病变问题。小董外婆服用了9个月黑杞子，其黄斑病变好了8成！真人真事，连眼科医生也惊讶！

　　小董真心提示：市面上有太多染色或养殖的黑杞子品种，效果欠佳，不建议服用；野生黑杞子才有显著的功效。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

2026-01-14 02:00 HKT
轻松养生