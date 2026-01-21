Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 一针一线缝出关爱 | 任意行

任意行
任意行
张诺
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　在香港这个繁华都市中，有一群人以针线为笔，以布料为纸，默默书写着关爱与尊严的故事。「睿程制作社」，不仅是服装工作室，更是以「香港制造」为傲、以「支援弱势」为使命的社会企业。这里出品的每一件衣服，都承载着对长者与长期病患者的深刻理解与体贴关怀。

　　「睿程制作社」的设计理念源自于最真实的生活观察。例如，许多长者或因关节退化，或因疾病影响，手指不再灵活，寻常衣服的钮扣、拉链成了每日挑战。这里的义工设计师们巧妙地将磁扣应用于衣襟、裤头，代替拉链，让穿衣动作变得轻松自在。更贴心的是，针对有认知障碍或行动不便的使用者，部分服装特别设计了不易意外打开的隐蔽式搭扣，在便利与安全间取得精妙平衡。

　　这些功能导向的服装并未牺牲美感价值。睿程的服装图案简约现代，色彩明快鲜明，女装系列甚至加入了优雅的花卉元素，彻底打破了「长者服装必定沉闷老气」的刻板印象。穿上这些衣服的长者，不仅获得了生活便利，更找回了对自我形象的信心与自豪－－这或许是比任何功能都更宝贵的礼物。

　　这些服装的魅力超越了预设的受众。我自觉不算老，也没有病，但经过「睿程」位于北角的小店，试穿一条宽裤后立刻爱上，当即买下以支持这份心意。出自内心欢喜的支持，恰恰证明了好的设计本应服务于人，而充满同理心的设计更能触动人心。

　　「睿程制作社」的每件作品，都在传达一个讯息，弱势群体的需求值得被认真对待；它告诉使用者，你们的尊严与美感同样重要；它告诉所有人，香港制造的价值不仅在于工艺，更在于那份将社区连结起来的人文关怀。这一针一线缝制的，不只是衣服，更是一个更包容、更有温度的社会理想。

张诺
 

最Hit
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
6小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
13小時前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
8小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
时事热话
12小時前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
12小時前
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
饮食
14小時前
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 五星酒店获免费升级
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：正了解事件
政情
6小時前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
9小時前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
17小時前
更多文章
张诺 - 任达华镜头下的生命诗篇 | 任意行
　　在旺角花墟的晨光中，一位身影静静俯身，从即将被丢弃的花束中，拾起那些被世人遗忘的凋零。他是任达华，一位在镁光灯前闪耀的影星，更是一位在镜头后凝视生命本质的哲思者。他的摄影集《存在的本质：生命与艺术的旅程》，便是一场始于弃花、终于永恒的深情对话。 拾遗为艺，刹那即永恒 　　任达华的创作，始于一份对「脆弱」的疼惜与升华。他漫步花园街，看见被丢弃的凋谢花朵，思考「能不能对这些『被抛弃的花
2026-01-19 02:00 HKT
任意行