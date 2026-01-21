张诺 - 一针一线缝出关爱 | 任意行

在香港这个繁华都市中，有一群人以针线为笔，以布料为纸，默默书写着关爱与尊严的故事。「睿程制作社」，不仅是服装工作室，更是以「香港制造」为傲、以「支援弱势」为使命的社会企业。这里出品的每一件衣服，都承载着对长者与长期病患者的深刻理解与体贴关怀。



「睿程制作社」的设计理念源自于最真实的生活观察。例如，许多长者或因关节退化，或因疾病影响，手指不再灵活，寻常衣服的钮扣、拉链成了每日挑战。这里的义工设计师们巧妙地将磁扣应用于衣襟、裤头，代替拉链，让穿衣动作变得轻松自在。更贴心的是，针对有认知障碍或行动不便的使用者，部分服装特别设计了不易意外打开的隐蔽式搭扣，在便利与安全间取得精妙平衡。



这些功能导向的服装并未牺牲美感价值。睿程的服装图案简约现代，色彩明快鲜明，女装系列甚至加入了优雅的花卉元素，彻底打破了「长者服装必定沉闷老气」的刻板印象。穿上这些衣服的长者，不仅获得了生活便利，更找回了对自我形象的信心与自豪－－这或许是比任何功能都更宝贵的礼物。



这些服装的魅力超越了预设的受众。我自觉不算老，也没有病，但经过「睿程」位于北角的小店，试穿一条宽裤后立刻爱上，当即买下以支持这份心意。出自内心欢喜的支持，恰恰证明了好的设计本应服务于人，而充满同理心的设计更能触动人心。



「睿程制作社」的每件作品，都在传达一个讯息，弱势群体的需求值得被认真对待；它告诉使用者，你们的尊严与美感同样重要；它告诉所有人，香港制造的价值不仅在于工艺，更在于那份将社区连结起来的人文关怀。这一针一线缝制的，不只是衣服，更是一个更包容、更有温度的社会理想。



张诺

