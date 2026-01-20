曾安业 - 成年人的阅读难题 | 安业兴邦

在刚过去的长假期，听到有家长对假期功课颇有微言，原来老师要求学生在假期内交出六份阅读报告。相信曾在港求学的读者，都对阅读报告不会感到陌生。学生时代，老师往往会预先准备书单，让同学从中择其一二撰写报告。那些书多是文学经典，内容正面、故事性强，而老师的初心，是在于提升阅读能力、训练思考方式，承载着清晰的教育理想。



毕业之后，没有人再替你编排指定读物。有人把阅读暂时搁置，生活被工作与家庭占据；也有人恰恰相反，开始重新寻回阅读的乐趣，把书本视作私人空间。阅读不再是功课，而是自己的选择。那么，你的书单又会变成甚么呢？



成年后，阅读的动机往往变得更加随心及多元化。初出茅庐的你，也许会选择关于职场处世、人际关系、时间管理，甚至创业成功故事的励志书籍；当你步入家庭阶段，肩负照顾者的角色，可能更有兴趣阅读与身心发展、亲子关系或心理健康有关的作品。成年人阅读的动机，从娱乐、学习、整理思绪，以至提升语言水平或自我认同。阅读从学生时代的集体经验，逐渐转化为高度私人化的选择。因为在每日忙碌过后，用工余时间不滑手机，而是静静坐下来读书，这个行为本身，已经是一种自我要求与生活态度。



既然没有老师或教授安排好的书单，我们便会向朋友、同事或导师请教「有没有好书介绍」。每当被问到这条问题时，我通常会先反问对方：此刻你希望从阅读中得到甚么？你的阅读习惯是怎样？推荐书籍看似轻描淡写，其实考验着我们对对方的理解，尤其是他的喜好、处境与人生阅历。同一本书，对不同时候的我们，产生的感受可能完全不同。



近年，不少朋友自行成立读书会，每月或每季聚会，由参加者轮流推荐书目，以书会友。笔者认为，能与朋友共同欣赏同一本书，代表着两个人在同一时空里，对相似的经历或情感产生共鸣。这种共鸣，往往会带来更深入的交流。有时候，大家讨论的不止是书本情节，而是借书说自己对生命的看法：如何面对选择、如何经历失败、如何看待快乐。阅读于是由个人的静态活动，延伸为对话、辩论与分享的空间。



从学校的建议书单，到成长后的个人阅读，反映的不是阅读习惯的改变，而是人成长的经历。阅读从来不止是纸上的文字，而是一个人此刻的需要、渴望与世界观的投射。随着人生阶段转变，阅读书单也理应随之调整。



曾安业