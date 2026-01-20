李纯恩 - 不是你的就不是你的 | 好好过日子

世界纷乱，黄金价格节节上升。古老的保值方法，现在依然见效。由此想起一位长辈，上世纪四十年代末从上海来香港，那时候上海的修鞋匠会帮人做一种特殊的空心鞋跟，鞋跟里可以藏一根俗称「小黄鱼」的一両重金条。那位长辈就是穿了一双空心鞋跟的皮鞋，踩着二両黄金坐火车到了边境，半夜由蛇头领路，高一脚低一脚从深圳走到上水，到了香港。之后便从鞋跟里取出小金条，靠它们活了一段日子。



这天跟一个财经界的朋友说起这件事，他说你看，黄金始终是黄金，最经得起考验。但今年开始，市场也看好白银，白银可能也会跟着上涨。他的意思是让我买点白银，到时待价而沽。我说自己没有甚么投资的命，所以对这种事情不上心，不上心的事情最好不要做。这样虽然不会发达，但日子过得比一些特别容易「见猎心喜」的朋友平静。那些朋友总是十分积极地不放弃任何机会，经常见猎心喜，结果日子总是过不太平。年纪大了，越发相信许冠杰的两句歌词：「命里有时终须有，命里无时莫强求。」



说起「见猎心喜」，又想到特朗普。特朗普虽然已经是全世界最有权力的总统了，却还是有些心心念念想要又得不到的东西，比如他非常想得到诺贝尔和平奖，人家却偏偏不给他，而给了一个叫马查多的委内瑞拉女人。特朗普心里当然十万个不爽快，所以前些日子这个马查多有意想做委内瑞拉总统的时候，特朗普特别开腔说她不够资格。马查多也不笨，连忙示好说可以把自己得的和平奖让给特朗普。若是换了别人，听了这话会觉得受了侮辱，但特朗普太想要这个奖，竟然忍着不响，静观马查多会不会做人。前两天马查多在美国见到了特朗普，真的把奖牌转送给他，特朗普管不得这牌上没写自己名字，竟欣然接受。如此「见猎心喜」已不分青红皂白，这个诺贝尔和平奖也越来越儿戏，说不定就让马查多换了个总统当当。



李纯恩