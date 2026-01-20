林国诚 - 早晚不同功课 | 五里山

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚
57分鐘前
　　我相信不同宗教和五术的派别都有各自不同的见解和方法。我只是从我认知的方法和读者分享，作为多一个参考。而这方法都是笔者自己会用的。上星期介绍了年尾的除障法会。宁波车从15天的修法和禅定，找到了3个方法有时间性的减轻赤马红羊的破坏力。第2个方法就是分开早上和晚上持不同的心咒。这是一个更高层次的修持方法。早上宁波车建议尽量多念观音菩萨的六字大明咒或看绿度母心咒。绿度母是由观音菩萨悲悯众生苦难而生起的一滴眼泪化现出来的菩萨。而且是专门对治灾难性的方法。持咒修法最重要是把所有的功德回向给十方一切众生，祈愿世间一切灾难消除。众生离苦得乐，希望整个世界都能渐渐变好，就是利用白天的时间修慈悲。慈悲是大乘佛法的核心价值，白天先发起慈悲，观想，持咒，最后回向给众生。六字大白咒已经开广，大家可以自己念诵。绿度母最好接受过正式的灌顶或口传。

　　晚上宁波车开示要专门修持狮面空行母心咒，狮面空行母大家特别少听。其实祂是特别护法之一，同时是上师，本尊，空行。3根本集于一身。狮面空行母重点在回遮，能把那些看不见，摸不着的业力障碍，全部反弹回去，不能再来伤害我们。而修持这回遮法，最好就是在夜晚进行。

林国诚

林国诚 - 第一除障 | 五里山
　　丙午年绝对是不容易的一年，从我的经验是有方法，可以将个人的破坏程度减轻。甚至做过很多例子都没有出现破坏。我经验中最有效的是利用风水和藏传密宗的方法。当然肯定还有很多不同的方法，只是我不懂或尝试的次数不够例证。 　　我昨天再和我说的宁波车朋友见面，他说再一次确认，除了正常的功德，是有3个特需要做的日常功德。如上期所说他和庙寺用了一个非如法的方法，整个寺庙一同修持特定的法门15天。然后问卦和
2026-01-13 02:00 HKT
