Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 好多好多Zhou | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　澳洲朋友要去杭州旅行，他们住在布里斯本，没有直航飞机，如果坐中国航空公司的班机，联票可以买到杭州，但要在广州转内陆机。这也没甚么问题，问题是在网上订票的时候，Guangzhou和Hangzhou两个地名令他们很混淆，跟我说行程的时候，一会Guangzhou一会Hangzhou，几次搞错。

　　我便再三提醒，你们要去的地方是Hangzhou，Guangzhou只是转机的地方，不要搞错，搞错就订错机票了。

　　中国的地名，听在外国人耳里很难分出区别，这个州那个州，哪里分得清楚。这也有点像我们到了日本，日本地名的发音比如Zawa、Kawa、Nawa、Yama、Shima之类，也常常觉得混淆，还好日本地名用汉字，即使读不出，一看就知道是哪里。这也是我们在日本旅行最方便的地方，驾车在公路上走，路牌标示一目了然。

　　我很明白澳洲朋友对中国地名的困扰，我跟他们说，除了这个Guangzhou和Hangzhou之外，中国还有许许多多这个Zhou那个Zhou的地方，Suzhou、Yangzhou、Changzhou、Xuzhou、Liuzhou、Meizhou、Fuzhou、Huizhou、Guizhou、Chaozhou、Zhuzhou、Zhengzhou、Chenzhou，诸如此类，外国人读汉语拼音没有声调概念，全部平声，Guizhou（贵州）和Huizhou（惠州），你让他们分别，一定头大如斗。

　　我告诉澳洲朋友，中国州太多了，以上只是沧海一粟。但他们也不用太在意，因为如果不用汉字，像他们那样光用不注明声调的汉语拼音读出来，许多地名可能连中国人自己听了都不知道你在说哪里。

李纯恩

最Hit
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
13小時前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
8小時前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
17小時前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
00:16
渣打马拉松2026︱中年汉孭B跑全马惹热议 同场跑手：几唔负责任先会咁做？
突发
11小時前
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
10小時前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
2026-01-16 18:19 HKT
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
14小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
19小時前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
14小時前
更多文章
李纯恩 - 假照片 | 好好过日子
　　大陆一个酒店集团举办摄影比赛，五个专业评判选出了一张冠军作品，颁了奖之后却被人发现照片由AI生成，结果推翻原判，收回大奖。 　　从前我们看到一张好照片会赞叹，会感动，会羡慕。那是因为一张好照片得来不易，除了要凭摄影师的触觉和技术，还要有天时地利光线的配合，成败又往往只在一瞬间。这也就要看摄影师的运气，强求不得。在创作上，画家可以是上帝，任凭自己就能够呼风唤雨，但摄影师只是半个上帝，许多时
2026-01-17 02:00 HKT
好好过日子