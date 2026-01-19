李纯恩 - 好多好多Zhou | 好好过日子

澳洲朋友要去杭州旅行，他们住在布里斯本，没有直航飞机，如果坐中国航空公司的班机，联票可以买到杭州，但要在广州转内陆机。这也没甚么问题，问题是在网上订票的时候，Guangzhou和Hangzhou两个地名令他们很混淆，跟我说行程的时候，一会Guangzhou一会Hangzhou，几次搞错。



我便再三提醒，你们要去的地方是Hangzhou，Guangzhou只是转机的地方，不要搞错，搞错就订错机票了。



中国的地名，听在外国人耳里很难分出区别，这个州那个州，哪里分得清楚。这也有点像我们到了日本，日本地名的发音比如Zawa、Kawa、Nawa、Yama、Shima之类，也常常觉得混淆，还好日本地名用汉字，即使读不出，一看就知道是哪里。这也是我们在日本旅行最方便的地方，驾车在公路上走，路牌标示一目了然。



我很明白澳洲朋友对中国地名的困扰，我跟他们说，除了这个Guangzhou和Hangzhou之外，中国还有许许多多这个Zhou那个Zhou的地方，Suzhou、Yangzhou、Changzhou、Xuzhou、Liuzhou、Meizhou、Fuzhou、Huizhou、Guizhou、Chaozhou、Zhuzhou、Zhengzhou、Chenzhou，诸如此类，外国人读汉语拼音没有声调概念，全部平声，Guizhou（贵州）和Huizhou（惠州），你让他们分别，一定头大如斗。



我告诉澳洲朋友，中国州太多了，以上只是沧海一粟。但他们也不用太在意，因为如果不用汉字，像他们那样光用不注明声调的汉语拼音读出来，许多地名可能连中国人自己听了都不知道你在说哪里。



李纯恩