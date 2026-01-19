李丞责 - 九运南山北水 | 李丞责博士玄学信箱

问：听李博士您说九运要住「南山北水」的屋，但我命理本身「忌水」，那是否代表北边见海的风水屋，我便不适合居住？

进入2024年至2043年的「九紫离火大运」，五行火气极旺。在风水学上，当火气过于强烈时，必须以强而有力的「水」来调候救火，方能平衡局势。北方在八卦中属「坎卦」，坎即为水。在古代理论中，北方之水亦称为「德位之水」，代表寒冷与清净，也主包容、智慧与长远力量。



要真正带来好运，必须讲「天、地、人」三者配合。在这三者中，我们以「天」为首，因为大运趋势如洪流，顺势而行最为省力。天，指的是大运趋势，现在就是九紫离火的大时代，这一点个人无法改变，只能顺势而行；地，指地域与环境，九运旺的是科技、资讯、创新，若一个地方产业过于落后，自然难以承接九运之气；人，则是个人的需求与状态，譬如已经很有钱的人，未必想再追求财富；已婚者，未必需要桃花。九运期间，本身喜欢科技、愿意学习新事物的人，自然较容易有发挥。



五行讲求的是整体平衡，而非极端取舍。忌水的人也必须喝水才能生存；忌土的人，难道一生不踏土地？就如糖尿病患者仍需要糖分，只是讲求精准控制，而非完全拒绝。



从自然环境大数据来看，北边的水确实能有效为环境降温。九运火旺，人心容易冲动、发怒，甚至引发国与国之间的冲突。此时，北水正好发挥降温与冷静的作用，是平衡大趋势及自身运势的关键。



在大运趋势下，顺应「天时」居住在北水的房子，是为了吸纳九运的旺气。只要室内风水布局得宜，忌水的人同样能获益。水在不合适的方位才是「恶水」，而北水在九运是「德位」吉水，只要精准控制，便能助你顺行九运。



李丞责