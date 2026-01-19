KellyChu - 中大主办全国海洋知识竞赛 港三甲5月角逐极地科考资格 | Executive日记
香港中文大学昨日主办「第15届全国海洋知识竞赛香港区选拔赛」总决赛，共吸引逾300名观众到场观赛。赛事通过必答题、抢答题及挑战题三大环节，全方位考验选手嘅海洋知识、临场应变能力及心理质素。来自香港科技大学嘅学生黄昶彬、中大学生刘润洁，及香港城市大学学生伍俊雄，凭借出色表现勇夺前三甲，并将于5月代表香港出战全国总决赛，与来自全国各地嘅优秀选手切磋较量，竞逐参与国家极地科考嘅宝贵机会。
中大校长卢煜明致辞时表示：「广阔的海洋为创新事业提供了无限空间，包括跨学科融合的机会，也需要人工智能等前沿科技，来为深海探测、生物医药、能源开发等关键领域带来突破。当前，国家大力支持海洋探索，中大会致力履行社会责任，推动官、产、学、研合作，积极融入国家发展，推动海洋教育和科研创新。」
「全国海洋知识竞赛」自2008年创办，是全国大型海洋知识普及活动之一。今年赛事首度增设香港区选拔赛，自去年9月启动以来反应热烈，吸引了全港20间大专院校逾400名大专生报名参赛。
