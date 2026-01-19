Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
4小時前
星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」上周五假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」，多位名人现身参加，场面星光熠熠，十分热闹。

　　活动请到八和会馆副会长罗家英，以及现为「中国古文字艺术学会」及「香港中国美术会」艺术顾问嘅前港姐冠军郑文雅加入专业评审团。近年醉心艺术创作嘅影帝任达华亦是专题论坛嘉宾之一。

　　专业评审团成员还有著名时装设计师邓达智，佢以一贯黑色打扮低调亮相，同华哥及郑文雅开心打卡。郑文雅当天身穿一袭黄色旗袍，从容演绎东方美学之韵，举手投足尽显典雅，惊艳全场。资深传媒人查小欣、著名股评人胡孟青、旅游达人项明生、郭志仁等KOL，亦一同现身这场艺文盛事。

　　此外，大会特别提供Icelandic Glacial冰川水给各位来宾补充水分。Icelandic Glacial冰岛冰川水嘅独特之处，在于其稀有源头——冰岛奥尔福斯泉（Ölfus Spring），其经过数千年嘅天然过滤与净化，孕育出pH值达8.4天然弱碱性水质，并富含矽酸等微量元素。

KellyChu
 

大会提供Icelandic Glacial冰川水。
大会提供Icelandic Glacial冰川水。

 

罗家英亦系专业评审团成员之一。
罗家英亦系专业评审团成员之一。
