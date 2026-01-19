张诺 - 任达华镜头下的生命诗篇 | 任意行

在旺角花墟的晨光中，一位身影静静俯身，从即将被丢弃的花束中，拾起那些被世人遗忘的凋零。他是任达华，一位在镁光灯前闪耀的影星，更是一位在镜头后凝视生命本质的哲思者。他的摄影集《存在的本质：生命与艺术的旅程》，便是一场始于弃花、终于永恒的深情对话。



拾遗为艺，刹那即永恒



任达华的创作，始于一份对「脆弱」的疼惜与升华。他漫步花园街，看见被丢弃的凋谢花朵，思考「能不能对这些『被抛弃的花』做点甚么？」 他将这些处于不同生命阶段的「残花」与灿烂的鲜花结合，观察它们在数日内氧化、褪色，呈现出任何颜料都无法复制的独特质地与色彩。对他而言，枯萎并非终点，而是生命循环的证据，其中蕴含着韧性、逝去与新始。他通过镜头，将这「一瞬之美」定格，让被遗忘的生命获得第二次绽放的机会，在影像中达成另一种意义上的永恒。



他的创作，亦是一封写给香港的动人情书。童年时湾仔家中的记忆，是维港一片宁静的蓝，一个朴素的渔港。而今，维港两岸灯火璀璨，流光溢彩。这种变迁被他敏锐地捕捉，他形容黄昏后的维港如同一幅水墨画，楼宇是艺术品，灯光在水面的倒影则闪着金光。他将捡回的花卉，与这份「水墨画般的意境」结合，融入水的元素与光影的游戏。于是，花卉的枯荣与城市的流变在作品中同构，个体生命的脆弱与城市集体生命的顽强活力彼此映照，共谱出一曲生生不息的乐章。



年岁的增长从未冷却他探索的灵魂。自认「对文字不强」的任达华，凭借对视觉的敏锐，在时装、水墨、油画及摄影中不断寻求创新的表达。他更将目光投向遥远的未来，计划以「3025年」为主题进行创作，想像一千年后的世界景象。这并非科幻逃逸，而是一种基于爱与生命力的视野拓展：当时间与空间的限制被打破，存在的本质将如何呈现？他以此勉励年轻人，拥抱包括AI在内的新科技，打开心胸进行创作，研发属于自己的作品，让香港这座城市面向国际，焕发更充沛的活力。



张诺