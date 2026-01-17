Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨峥 - 德国慕尼黑三星「JAN」 的传统精准与无常美 | 峥活当下

峥活当下
峥活当下
杨峥
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　Jan Hartwig的料理毫无疑问带着德国的气质——但不是被封存于琥珀中的传统，而是一种精神层面的延续。那是一种深植于德国饮食文化中的价值观：纪律、工艺、对结构的尊重，以及与「品质」之间近乎道德层次的关系。他的料理不追求炫目与戏剧性，而是在不动声色中建立起信任。

　　成长于一个将厨房视为工作场所、而非浪漫想像的家庭（父亲也是厨师），Hartwig很早便理解：料理首先必须是一门技艺，然后才是艺术。随着岁月与历练的累积，他也逐渐意识到另一个更深层的事实——料理本身是一种短暂的存在。它只能在当下被感知，随即消逝，无法被保存、重现或复制。正是这种「无常（transience）」的本质，成为他近年料理思考中的核心。这种认知，让他的料理变得更为精准。德国料理向来重视精确与可靠，而Hartwig将这些特质转化为一种对「瞬间」的极致掌控——在最恰当的时间、温度与状态下，让一道菜完整地呈现一次。每一道作品，既有工程师般的结构逻辑，也蕴含说书人般的敏锐情感，却只为那一刻服务。

　　多年来，他在欧洲最严苛的厨房中历练，使其对自身料理身份的追求更加清晰。Hartwig深知，创新不必以抛弃根源为代价。在他手中，经典技法——清澈的高汤、层次分明的肉冻、浓缩至精髓的酱汁——不是对过去的回望，而是一种对当下的回应。像是精心制作的鹅肝挞与鹌鹑梳芙厘，便成为对中欧饮食传统的静默致敬：出身朴实，技术要求极高，且诚实无伪。然而再严谨的结构，也只为片刻的品尝而存在。这种对短暂性的理解，也深刻影响了他与自然、季节的关系。德国饮食文化向来根植于土地的节奏，而在Hartwig的餐单中，季节不只是选材条件，更是一种不可逆的时间标记。某些风味只在特定时节短暂出现，错过便不再重来。鱼鲜料理追求清晰与节制，蔬菜被赋予情感与重量——风味干净、集中而克制，映照出一种对「稍纵即逝」的尊重。

　　这样的哲学，在慕尼黑显得格外鲜明。这座城市长久以来与传统及安定感相连，而Hartwig的成功，却提醒人们：真正的传统，并非一成不变，而是懂得在时间流动中持续更新。当他先后在「Atelier」（2017年）与自己的同名餐厅「JAN」（2023年）摘下米芝莲三星时，这不仅是个人成就，更是一种态度的展现——对当下全然投入，却不执迷于结果。当这项餐饮界的至高荣誉终于回归时，这座巴伐利亚首府自1994年，被视为德国高级料理史上最具影响力的场所：Eckart Witzigmann传奇性餐厅「Aubergine」光荣结业后，已长达23年未曾拥有三星餐厅 。

　　餐厅JAN本身，也是对「transience」的空间诠释。设计简洁而内敛，拒绝多余装饰，仿佛提醒顾客：重点不在于留下甚么，而在于此刻的体验。餐单清晰而有节奏地展开，不依赖惊喜，而是相信专注本身的力量。整体用餐感受带着一种安静的严肃性——德国料理无需追求永恒的形式，它只需要诚实地对待时间，对待当下。

　　JAN的料理，正如Hartwig对无常的理解——存在于瞬间，完成于瞬间，却在记忆中留下长久的余韵。

杨峥

JAN餐厅内可直望厨房工作的景况；上面写着「Labor der liebe（情感的工坊）」。
JAN餐厅内可直望厨房工作的景况；上面写着「Labor der liebe（情感的工坊）」。
肉质鲜嫩，口感顺滑，油脂丰富的沙甸鱼菜式。
肉质鲜嫩，口感顺滑，油脂丰富的沙甸鱼菜式。
精致而奢华，融合海洋气息与坚果香醇的鱼子酱、榛果蒸蛋菜式。
精致而奢华，融合海洋气息与坚果香醇的鱼子酱、榛果蒸蛋菜式。
细腻柔和，咸中带甜，外形优雅的鹅肝忌廉挞。
细腻柔和，咸中带甜，外形优雅的鹅肝忌廉挞。
鲜香弹牙，轻盈吸引，精致而独特的鹌鹑疏乎厘菜式。
鲜香弹牙，轻盈吸引，精致而独特的鹌鹑疏乎厘菜式。
将米芝莲三星荣耀回归慕尼黑的「JAN」创办人Jan Hartwig，待人真诚，深受业界尊重。
将米芝莲三星荣耀回归慕尼黑的「JAN」创办人Jan Hartwig，待人真诚，深受业界尊重。
最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
19小時前
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
突发
9小時前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
17小時前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
13小時前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
13小時前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
16小時前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
21小時前
特朗普：或向不支持美国获得格陵兰的国家加征关税
即时国际
7小時前
金刚旧爱惊爆切除子宫 崩溃自嘲「不是完整的女人」 身体连番受疾病困扰陷低谷
金刚旧爱惊爆切除子宫 崩溃自嘲「不是完整的女人」 身体连番受疾病困扰陷低谷
影视圈
11小時前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
21小時前
更多文章
以海星入馔的Locos（智利鲍鱼）海草沙拉。
杨峥 - 拉丁美洲50强 「标志人物大奖」得主 Rodolfo Guzmán 的料理探索之路 | 峥活当下
　　新年伊始，春暖花开，祝愿各位读者在新的一年如花般绽放，健康幸福。 　　「在遥远的最南方送上问候！（Hello from the south south！）」这是刚在危地马拉举办的拉丁美洲最佳50餐厅颁奖典礼上，「标志人物大奖（Icon Award）」得主，以极具特色的地道食材入馔，改变本土精致料理文化，将智利推向世界美食舞台的关键人物——Rodolfo Guzmán经常挂在口边的一句说话
2026-01-03 02:00 HKT
峥活当下