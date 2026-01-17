谭纪豪 - 活好每一天 | 无名指

踏入2026年未够三个星期，全世界好像都没甚么好消息。国际局势不外乎几个大国角力，其他都是配角，我等升斗小民陪跑龙套，但没资格置身事外。本地新闻也乏善可陈，若不涉政治，听得最多就是公共服务加价和骗案，前日还加插持刀男大闹屯门商场。



美国总统作为军方统帅，可以绕过体制越境拉人，之后顺便恐吓古巴和格陵兰，那是名副其实的「匪夷所思」。国际社会反对，那我退出多个国际组织你就管不着我。我们在远东看似不受牵连，却不知已在经济上起了翻天覆地的变化。



我忘了在哪里听过一个说法，大意是「当强者对弱者使用暴力，说明强者已无招可用，他离失败就不远了。」这是否适用于现实世界，我非时事评论员，无从谈起，只期望暴力不是解决问题的唯一办法。



可是对很多人来说，无计可施时只懂得诉诸暴力，伤害家人，甚至路过的陌生人。无论是被情绪困扰还是受酒精毒品影响，继而作出暴力行径，是个人悲剧却非伤人借口，那些受影响的人都没理由要承受这些。



有人奋斗半生，克勤克俭做生意，一场战争输掉毕生积蓄；也有普通人善良守法，放工去商场买点东西，竟会飞来横祸遇上刀手。是福不是祸，是祸躲不过，这些祸事谁又能算得到？我想起陈年旧剧里一个不起眼的角色，在困境中说了一句「为甚么是我？」竟把我看哭了。如果早5分钟出门竟坐上了出轨列车，是命中注定吗？



2026年以「无常」开局，无奈复可悲，却让我更想活好每一天。



谭纪豪