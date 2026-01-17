李纯恩 - 假照片 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
6小時前
　　大陆一个酒店集团举办摄影比赛，五个专业评判选出了一张冠军作品，颁了奖之后却被人发现照片由AI生成，结果推翻原判，收回大奖。

　　从前我们看到一张好照片会赞叹，会感动，会羡慕。那是因为一张好照片得来不易，除了要凭摄影师的触觉和技术，还要有天时地利光线的配合，成败又往往只在一瞬间。这也就要看摄影师的运气，强求不得。在创作上，画家可以是上帝，任凭自己就能够呼风唤雨，但摄影师只是半个上帝，许多时候还要靠天吃饭。

　　可是在今天，看见了一张好照片，首先不是赞叹感动，而是要先解决一个疑问：这是AI作品吗？如果是AI作品，眼前一亮的感觉也就消失了，一切都变得稀松平常甚至不屑。因为从前我们赞赏一张照片，是知道好照片凝聚的因素太多，是人的智慧配上时运的结果，难能可贵的定格，凝住了最真实的刹那。但用AI技术去生成一张照片，便轻而易举得不值钱，因为是假的。

　　AI照片以假乱真，逐渐泛滥，假作真时真亦假，便也将照片的意义和摄影师的创意和辛劳一笔抹煞，任你再如何餐风宿露披星戴月拍出作品，都无法跟瞬间就产生的AI玩意去比拼「效果」，你拍到的，AI有，你拍不到的，AI也可以添加。一本写真集，张张假照片，这种盛况，指日以待。前些年还在埋怨有些照片被电脑软件过份修图而失真，但再失真，那还是真照片。以后要分开了，用照相机拍出来的，才叫「照片」，用AI做出来的，叫「造片」。摄影比赛，如果拿「造片」参赛，当欺诈论处，严惩不贷。

李纯恩

