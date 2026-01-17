林静 - 香港山海篇 | 红棉树下

上周末，带来自瑞士的友人姬丝，踏上了一段令她意想不到的香港之旅－－不是繁华的维港，也不是霓虹闪烁的街市，而是一条贯穿小西湾、砵甸乍山，终点是大浪湾的郊野小径。短短4公里多的路程，却浓缩了香港的自然侧影。



从中环乘搭巴士至小西湾起步。姬丝起初有些疑惑：「香港不是只有高楼吗？」但当我们沿缓坡上行，视野逐渐开阔，她的眼神也亮了起来。左侧是柴湾与蓝塘海峡的碧波，右侧是将军澳的远山轮廓，维港东部的货轮缓缓划过海面。这幅山海城交织的画面，让来自阿尔卑斯山区的她也连连按下快门。



经过500级石阶来到标高312米的砵甸乍山，这段路稍费体力，但随着高度攀升，视野越发辽阔。抵达山顶时，凉风拂面，姬丝一边欣赏脚下的岛屿与远海、一边说：「这和瑞士的山不一样。这里的山，看得见海与城市的脉动，又是另一种美态。」



下山往大浪湾的路径轻松许多。穿过林木与岩径，浪涛声逐渐清晰，一片豁然开朗的沙滩出现在眼前。大浪湾的浪花确实名不虚传，冲浪者在白浪间穿梭，自由自在。而岸边受保护的千年石刻，更诉说这城远早于高楼的故事。



走到沙滩旁的茶座，友善的店东奉上咖啡，让我们尽情享受和暖的冬日阳光和美丽的天海一色。下次若有海外友人到访，不妨带他们往砵甸乍山走走。



林静