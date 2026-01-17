KellyChu - 消费满额送现金券 身份证含「5」「0」赠香槟或清酒 恒基集团办连串活动庆成立50周年 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
6小時前
生活 专栏
　　昨日系恒基集团成立50周年嘅日子，集团将展开连串庆祝活动，包括喺旗下商场，消费满50元，即可获50元指定咖啡或饼店现金券；身份证号码同时含数字「5」及「0」，喺指定餐厅用膳，更可获香槟或清酒一瓶。主席李家杰及李家诚就话，50周年既系集团嘅重要里程碑，亦系迈向新征途嘅起点；集团同香港发展一脉相承，对香港未来充满信心。集团会继续同各界携手合作，助力推动香港嘅长远繁荣同可持续发展。

主席：对港未来充满信心

　　恒基地产昨宣布，中环超甲级商业项目「The Henderson」出租率攀升至9成，云集各跨国公司及金融机构，加上适逢集团迎来50周年，由即日起至下月15日，市民若身份证号码同时包含数字「5」及「0」，凡于大楼内嘅「Akira Back」同「Peridot」用膳，即可获赠香槟一瓶；于「花云」用膳则可获赠清酒一瓶。

　　而H．COINS会员今明两日，喺马鞍山新港城中心或将军澳MCP新都城中心2期及3期，以电子货币即日单一消费满50元，即可换领50元指定商户咖啡礼券，各商场名额500个；首50名喺沙田中心、沙田广场、荃湾千色汇或元朗千色汇，即日电子消费满50元，可获50元指定饼店现金券。由本月26日起至下月15日，会员以指定电子支付方式，喺屯门时代广场即日消费满指定金额（其中一张须为餐饮商户收据），更可登记换领贺年盆栽、糕点套装、海味礼盒、鲍鱼福袋等。

　　恒基地产本月25日仲会举办「恒基x博爱中环海滨慈善跑2026」，筹得款项将用于大埔火灾重建及支援项目等；又会联同多间非牟利机构及学校，招待一万名长者、年轻人同基层家庭，参与中环海滨嘅嘉年华。 

1．25中环慈善跑  善款助火灾重建

　　此外，中环新海滨旗舰项目「Central Yards」第一期将于今年第二季平顶，目标明年开幕，逾7成办公室大楼及附属楼面面积已获承租，第二期计划则2032年落成，可谓喜讯连连！

