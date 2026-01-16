七仙羽 - 属鼠之士 马年易破财宜求稳 | 七仙语

属鼠的朋友在2026丙午马年将会「冲太岁」，是12生肖当中相冲比较严重的生肖，整年运势变化多端。包括事业、财运、官非、投资、感情、健康、住家、家人等，都面临重大变动。



除了犯太岁，属鼠在2026年的凶星有大耗、天哭、岁破、破碎、灾煞、阑干，被这些衰星影响，整年运程不太顺利，今年要求稳、求静。



整体运势：由于冲太岁，变动大，有「冲」则动，适宜喜事冲喜，不宜重大决策，以不变应万变，减少风波，要低调，努力进修、修行。



事业：起伏大，有机会转工或失业，今年易招小人，做任何事需谨言慎行，不要冲动。



财运：受「大耗」影响，易有意外支出，用钱多，易破财或丢失物品，或要赔偿、投资不见钱，所以各方面要小心，不要得罪人。



感情：两极化，可能分手或结婚。单身者有机会遇短暂缘分，已婚者防争执、小三、离婚。



健康：筋骨、手脚易受伤，或旧患复发。情绪低落，心情易受影响（天哭） ，常感压抑。



本师傅化解建议如下。



冲喜：一喜挡三灾，考虑结婚、添丁、置业可将相冲、将犯太岁的影响降到最低。



求稳：大的计划、决定不要做，一切要求稳，避免因小失大，造成更大的损失。尽量保持低调，每一次的曝光，都会加重煞星的能量，今年稳中求进，不宜冒进，慎防官非是非小人。



化煞：多行善，也可捐血、洗牙、验血，来化解血光之灾，也不妨多出席喜庆活动。



七仙羽