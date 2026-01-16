Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 属鼠之士 马年易破财宜求稳 | 七仙语

七仙语
七仙语
七仙羽
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　属鼠的朋友在2026丙午马年将会「冲太岁」，是12生肖当中相冲比较严重的生肖，整年运势变化多端。包括事业、财运、官非、投资、感情、健康、住家、家人等，都面临重大变动。

　　除了犯太岁，属鼠在2026年的凶星有大耗、天哭、岁破、破碎、灾煞、阑干，被这些衰星影响，整年运程不太顺利，今年要求稳、求静。

　　整体运势：由于冲太岁，变动大，有「冲」则动，适宜喜事冲喜，不宜重大决策，以不变应万变，减少风波，要低调，努力进修、修行。

　　事业：起伏大，有机会转工或失业，今年易招小人，做任何事需谨言慎行，不要冲动。

　　财运：受「大耗」影响，易有意外支出，用钱多，易破财或丢失物品，或要赔偿、投资不见钱，所以各方面要小心，不要得罪人。

　　感情：两极化，可能分手或结婚。单身者有机会遇短暂缘分，已婚者防争执、小三、离婚。

　　健康：筋骨、手脚易受伤，或旧患复发。情绪低落，心情易受影响（天哭） ，常感压抑。

　　本师傅化解建议如下。

　　冲喜：一喜挡三灾，考虑结婚、添丁、置业可将相冲、将犯太岁的影响降到最低。

　　求稳：大的计划、决定不要做，一切要求稳，避免因小失大，造成更大的损失。尽量保持低调，每一次的曝光，都会加重煞星的能量，今年稳中求进，不宜冒进，慎防官非是非小人。

　　化煞：多行善，也可捐血、洗牙、验血，来化解血光之灾，也不妨多出席喜庆活动。

七仙羽

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
6小時前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
6小時前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
6小時前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
5小時前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
3小時前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
15小時前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
5小時前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
10小時前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
7小時前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
10小時前
更多文章
七仙羽 - 2026赤马红羊 如何化解？ | 七仙语
　　最近上网睇视频常常看到有人在讲2026年是「赤马红羊」年，我跟大家好好解释一下，这到底是怎么回事，顺便分享几个超实用及贴地的解决方法。 　　首先，「赤马红羊」其实是甚么意思？简单来说，这是我们祖先用「天干地支」来计年份的一种说法。2026年，刚好是「丙午」年。 在五行里，「丙」是火，火是红色的，所以叫「赤」；「午」对应的生肖是马。合起来就是「赤马」。接着的2027年，是「丁未」年。「丁」
2026-01-09 02:00 HKT
七仙语