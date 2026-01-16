Titus - 手腕上的测速仪器 | 表奇立异

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus
1小時前
　　这个星期，我终于买下了人生第一部车。跟买手表一样，经过周详计划、研究及观察才买下来的。现在买到手，终于可以放松，好好享受了。昨天第一次「挞车」，随着引擎的启动，萤幕及仪表盘逐一亮起，很有驾驶舱的感觉。这份感觉，与腕上的时计不期而遇。车上的显示，把驾驶的节奏数字化，就像腕表上的刻度与指针一样。如果你有留意，你也会发现，车上那仪表盘真的与很多手表的设计相近。

　　所谓的速度从来都只是一种感觉，只有时计，才能令速度变得可证、可谈、可回味。而这，也就是大部分计时表都不能缺少的「测速刻度」（tachymeter）。

　　测速刻度多数出现于计时腕表的表圈，尽在眼前，但我够胆说，有9成拥有计时表的人却不知道它的存在，亦不知道它的用意。Tachymeter 原理并不复杂：若你量度走完一公里（或一英里）所需的时间，秒针停下的位置便可直接对应出平均时速。例如以计时量得一公里用时30秒，刻度便指向约120，即是平均时速约120公里。

　　今时今日，这个测速刻度确实没有太大的功用，但试想像，在没有手机的年代，手腕有一个速度测量器，对车手来说简直是恩物。它把「时间」转译成「速度」；也正因如此，测速刻度与赛车结下长久的缘份。

　　测速刻度今天可能已成为一种文化印记，你或许不需要用它去算速度，但戴在手上，你会感受到赛车的脉动及速度的激情。

Titus

