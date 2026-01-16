胡慧冲 - 独一无二和谐公园 | 笔泰冲动

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲
1小時前
生活 专栏
　　泰国有个世上独一无二嘅和谐公园，所指系曼谷市中心嘅Lumpini公园。呢个公园已经有超过100年历史，可以话全世界最和谐嘅地方就系呢度！

　　有几和谐呢？呢个公园最出名系除咗好多泰国人每日喺度跑步做运动，同埋有免费嘅健身舞班之外，原来仲有大量类似五爪金龙嘅大型爬虫类动物在公园内出现！呢个其实唔系新鲜事，已经有咗好多年，近年可能因为外地媒体不断报道，除咗本地人，亦都吸引好多外国游客到嚟欣赏，犹如参观侏罗纪公园一样。

　　每天早上或下午，总会见到一只只五爪金龙爬上草地晒太阳，有些长达四呎，有时和游人的距离只有一米左右。泰国从来没有出现过呢类爬虫类动物咬人或伤害人嘅新闻，所以园内都没有任何警告字眼，当然人类亦都识做，唔会主动去袭击佢哋，总之就互不干涉和谐地生活，可以话系一个奇景。

　　那天去采访，仲见到有些西方游客带同小朋友亲亲大自然和这些巨蜥影相，相信全世界只有泰国曼谷先会有呢个咁和谐嘅景象！除此之外，呢个公园每年总会举行公园管弦乐团演奏，好多泰国人同居泰外国人星期日都会嚟欣赏，各有各带埋凳仔、坐垫喺度听音乐亦都好和谐。音乐会每逢星期日举行，一直至到3月1日。虽然大家去泰国旅行总会挂住去Shopping同埋做Spa，未必会行公园，但有机会的话去感受吓呢种和谐都系一件好事！

胡慧冲

