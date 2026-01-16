黄诗诗 - 意大利 艺术家酿酒师Bibi Graetz | 诗诗酒乐园

喜欢意大利葡萄酒的朋友都知道托斯卡纳（Tuscany）葡萄产区以「Super Tuscan」葡萄酒驰名，即是可以国际葡萄与本土葡萄混酿，以现代酿酒技术酿制优质葡萄酒，法定为IGT级别，比传统DOC及DOCG级别多点自由度，而很多Super Tuscan葡萄酒更被称为膜拜酒（Cult Wine）。但与此同时，另一托斯卡纳著名膜拜酒酒庄Bibi Graetz却只用本土老树籐葡萄而成名。庄主Bibi Graetz本身是艺术家兼酿酒师，从未读过葡萄种植学，凭着艺术细胞及对大自然的敏感度去酿造具个人风格的葡萄酒。随性的他不甘跟随意大利传统酿酒法规，以有机耕种种植旧葡萄藤，人手采收葡萄，以非传统手法酿酒。每款酒标亦是一幅充满色彩的艺术画，属新派精品酒庄，贵精不贵多，获奖无数。



早前很高兴又再与庄主Bibi Graetz会面，一起晚饭并试他旗下7款葡萄酒。包括Casamatta Bianco 2024、Testamatta Bianco 2020、Colore Bianco 2020、Soffocone di Vincigliata 2022、Testamatta 2021、Colore 2008及Colore 2021。我尤其喜欢以两个年份的皇牌Colore一齐试，2008年是非常好年份，带熟黑莓、樱桃、雪茄、皮革、朱古力及香料等味道，后者2021年亦是非常好年份，带活泼果香，包括黑车厘子、蓝莓、紫花及香料等，感受到可陈年的力度，亦感受到Bibi的艺术。Cheers！



葡萄酒及烈酒作家

酒评人及电视节目主持

黄诗诗