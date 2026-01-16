李纯恩 - 还有惦记你的人 | 好好过日子

现在虽然手机不离手，但真正打电话的次数则越来越少。两个认识的人想要联系，即使一人一部手机拿在手里也只会闷头打字发短讯，不会随便拨号打个电话。久而久之，联络方式就如此约定俗成，如果不发个短讯就直接打电话，似乎成了一个不礼貌的行为，尤其是跟年轻人联系，直接打电话会显得你不懂规矩。



于是电话就不大响了，即使响，来电者也多数是没有甚么关系的。自从安装了「Whoscall」软件之后，陌生来电大多被注明了出处，比如「推销」、「健康检查」、「财务借贷」之类。有时一天之内此起彼落，其中收到「财务借贷」的电话最多，好像他们知道我穷。这些电话当然是一看软件提醒的来电显示就挂掉了，以免啰苏。最好玩的是电话一响，来电显示写「假冒银行」，后面还跟一个（已确认）的括弧。想必这是被人举报的结果。已确认的假冒银行电话，依旧隔三差五打来。



收到这样的电话，虽然也是挂掉了事，但又有一种看穿魔术的得意，若是哪天闲得发慌周旋几句，就像在玩猫捉老鼠的游戏。不知老鼠知不知道。或许他们也知道的，只是赌一赌，看看是老鼠笨还是猫蠢，毕竟老鼠和猫都有自作聪明的时候。



据报柬埔寨电骗根据地KK园已被摧毁了六百多座建筑，电骗头目和电骗群众也抓了一大批，有朋友说难怪近来诈骗电话少了，「入境处」、「香港邮政」和「海关」等机构好像都歇业了。但我说我继续收到「假冒银行」的来电，看来电诈产业气数未尽，他们总比你的亲人还要惦记你，还好像知道你藏了点连老婆都不知道的私房钱。所以电话一响，心和嘴巴还是不可放松的。



李纯恩