KellyChu - 屹立逾半世纪 求减租无果无奈结业 上环中药材老店 街坊不舍 | Executive日记

KellyChu
1小時前
小妹近日在上环散步，经过一间古色古香嘅中药材舖，见店内挂着一块大牌匾，写着「远东行」。老板沈先生介绍，这块牌匾从1972年开店便悬挂至今，但近年生意不如以往，加上租金亦居高不下，下月底将结束营业，正式卸下这面金漆招牌。

街坊冀做落去

　　旧时华人习惯在家煎药服用，而这间位于皇后大道西嘅远东参茸行，自开业以来已服务无数上环街坊。沈先生坦言：「熟客们年纪都大了，来光顾嘅次数渐渐减少，街坊得悉舖头快将结业都纷纷表示不舍，希望我哋可以继续做落去。」

　　店家从2008年开始租下现时舖位，目前月租5万元，曾多次要求业主减租，但都未能成功，只好选择退场。如今区内只剩一、两间传统中药材舖，其余多数以零售方式出售药材，远东行已联络行家尽量帮忙散货，以及转赠药材樽、切药材嘅闸刀等传统设备。

　　沈先生从外父手上接下这盘生意已有20年，今年71岁嘅佢表示，随着药材舖光荣结业，自己也要退休了。拥有54年历史嘅「远东行」大牌匾，将何去何从？Kelly希望它最终能够有个好归处。

老板沈先生多谢街坊一直支持。
