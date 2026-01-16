姚柏良 - 应急善后贵及时 | 良言建策

刚过去的周三，新一届立法会首次议程便聚焦宏福苑的善后工作，体现政府与议会对此的高度重视。事实上，前期应急工作已获及时处理－－无论是临时住宿安排、经济与物资紧急援助、医疗支援、心理辅导，抑或各类证件补办与紧急服务，政府皆能急民所需、特事特办。然而，应急阶段过后，真正的挑战在于如何合情、合理、合法地全面善后，协助受影响家庭重建未来。



火灾后，政府透过「一户一社工」机制跟进居民诉求。历经近两个月，社工与家庭之间已建立起有效联系。笔者建议用好此机制，进一步为每户建立完整个案档案，系统和动态评估他们在房屋、经济、情绪及家庭照顾等方面的需求，整合社会各界和政府各部门的资源，规划跟进方案，从而更精准地调配资源。同时也要关注兼任社工的工作情况，作出适切关顾及支援，确保服务的持续性。



在长期安置这项最复杂的议题上，决策亦需要及时。政府目前提供「现金回购」与「楼换楼」方案，赋予居民灵活选择，以尽快安顿生活。宏福苑共计约2000户，其中4成为长者，希望政府能尽快整合问卷资料，掌握居民意愿，并尽快提供可行方案的详情，以便居民作出选择，敲定安置方案。唯有让居民在清晰、透明的资讯下及时作出最适合自己的决定，才能帮助居民走出阴霾，投入正常生活。

立法会选委界议员

姚柏良