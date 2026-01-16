郭志仁 - 伤人最深的一句 | 九宫格

人与人之间的复杂，不止于爱情，亲戚关系变质，同样叫人痛不欲生，因为伤口往往来自最信任的人。



C小姐从小由姨妈照顾长大，感情深厚，几乎视对方为半个妈妈。投身医护工作后，收入稳定，一直以行动回馈：每月相约晚饭、送小礼物、一起旅行。



10年前，姨妈说跟朋友在内地投资买楼，楼价当时偏低，50平方米单位约150万元，C小姐出资10万元便可成为业主，日后月供亦轻松。出于信任，C小姐将10万元人民币交给姨妈。



数月后，事情毫无进展。C小姐追问，姨妈只说仍在寻找「笋盘」；再过几个月，依然没有消息。最终回复是自己突然急需用钱，无法替C小姐买楼。自此两人少联络，后来姨妈移民海外，一年最多只见一两次。更令C小姐难受的是，姨妈竟向亲友投诉她态度冷淡。



最近姨妈回港相约吃饭，C小姐决定把多年积压的不满说清。她眼眶泛红，坦言自己介意的不是失去金钱，而是信任。她怀念童年与姨妈的亲密，不打算追回金钱，希望日后能继续正常往来。她以为姨妈至少会道歉或承认处理不当，岂料对方若无其事说：「我真系唔记得有呢件事㖞，我几时有叫你买楼？」哀莫大于心死，C小姐饭后便再无联络，也不打算再见。



C小姐上了一课，面对曾经伤害过你的人，最有力的反击不是争辩，而是抽离。上星期重遇坏男前度，男人一副云淡风轻的样子，说起当年两人那些甜蜜时光，C小姐平静回一句：「有咩？我真系一啲都唔记得㖞。」



「但事实如若告诉你或更内疚，我爱过哈啰吉蒂吗？似乎没有」麦浚龙、谢安琪－－《罗生门》



郭志仁