Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 伤人最深的一句 | 九宫格

九宫格
九宫格
郭志仁
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　人与人之间的复杂，不止于爱情，亲戚关系变质，同样叫人痛不欲生，因为伤口往往来自最信任的人。

　　C小姐从小由姨妈照顾长大，感情深厚，几乎视对方为半个妈妈。投身医护工作后，收入稳定，一直以行动回馈：每月相约晚饭、送小礼物、一起旅行。 

　　10年前，姨妈说跟朋友在内地投资买楼，楼价当时偏低，50平方米单位约150万元，C小姐出资10万元便可成为业主，日后月供亦轻松。出于信任，C小姐将10万元人民币交给姨妈。

　　数月后，事情毫无进展。C小姐追问，姨妈只说仍在寻找「笋盘」；再过几个月，依然没有消息。最终回复是自己突然急需用钱，无法替C小姐买楼。自此两人少联络，后来姨妈移民海外，一年最多只见一两次。更令C小姐难受的是，姨妈竟向亲友投诉她态度冷淡。

　　最近姨妈回港相约吃饭，C小姐决定把多年积压的不满说清。她眼眶泛红，坦言自己介意的不是失去金钱，而是信任。她怀念童年与姨妈的亲密，不打算追回金钱，希望日后能继续正常往来。她以为姨妈至少会道歉或承认处理不当，岂料对方若无其事说：「我真系唔记得有呢件事㖞，我几时有叫你买楼？」哀莫大于心死，C小姐饭后便再无联络，也不打算再见。 

　　C小姐上了一课，面对曾经伤害过你的人，最有力的反击不是争辩，而是抽离。上星期重遇坏男前度，男人一副云淡风轻的样子，说起当年两人那些甜蜜时光，C小姐平静回一句：「有咩？我真系一啲都唔记得㖞。」 

　　「但事实如若告诉你或更内疚，我爱过哈啰吉蒂吗？似乎没有」麦浚龙、谢安琪－－《罗生门》

郭志仁

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
6小時前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
5小時前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
6小時前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
5小時前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
3小時前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
15小時前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
5小時前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
10小時前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
7小時前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
10小時前
更多文章
郭志仁 - 健身室变雪糕店 | 九宫格
　　香港人赞赏一份甜品出色，首要条件系唔甜。最近英国政府打算禁播垃圾食物广告，从源头处理儿童肥胖；而香港人早已经习惯柠茶少甜走甜，自发规管糖分，值得向世界推广这种「唔甜核心价值」。&nbsp; 　　上星期，一众电台同事相约捧场，支持同事「开T」与老公于红磡德民街开设的乳酪雪糕小店。第一啖入口，几乎人人不约而同点头：「好食㖞，又唔甜。」即使招牌口味「黄金宝」，芒果、杏仁脆片加野生蜂蜜，甜度也没
2026-01-09 02:00 HKT
九宫格