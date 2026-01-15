潘雄威 - 生痱滋 | 乳齿童时

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威
4小時前
生活 专栏
　　广东话的所谓「生痱滋」，其实是口腔黏膜溃疡。口腔及肠胃内部有湿润而纤薄的黏膜，若口腔黏膜表面溃烂，食物和口水就会直接接触到黏膜下层的结缔组织，而这些组织有神经末端，所以「生痱滋」可以是一件非常痛苦的事！

　　这些小小圆形或椭圆形的「痱滋」通常出现在口腔面颊内侧和口唇内面，但也会在舌头和牙肉表面。这些溃疡并不具传染性，但它们会严重阻碍进食、说话和口腔清洁，有时病人来找我检查及治疗牙齿，也因「生痱滋」而要改期！

　　到今时今日，医学研究还未找到「生痱滋」的确实病因，只提出一些引起这情况的因素。压力及疲劳导致的免疫系统失调、营养不足，特别是缺乏维他命B12、叶酸和铁，也可能增加这些溃疡的风险。此外，敏感、荷尔蒙变化、由进食、刷牙或咬合引起的创伤亦可能会引致「生痱滋」。

　　一些研究提出，「生痱滋」有家族聚集性，所以有些家庭很少听到有成员「生痱滋」，但在一些家庭，「生痱滋」却是常有问题！「痱滋」通常在口腔内只有一至数粒，若面积很大和数量很多，就要看医生了。

　　虽然「生痱滋」令人痛苦，但大多数毋须治疗，一两周便会自行痊愈，一般所谓治疗只是舒缓疼痛并促进痊愈。民间有很多对付痱滋的方法，有用粗盐放在痱滋上，有用中成药粉涂在患处，也在含类固醇、抗生素、消毒剂及麻醉药的药膏。

　　以我经验，没有单一种药物万应万灵，在「生痱滋」期间，可以尝试不同的药物及方法，能舒缓痛楚就是好药。不防用有中高度消毒效能的漱口水，防止「痱滋」受感染而恶化。保持健康的身体，有充足睡眠，减少吃硬而粗糙的食物，慢慢进食，使牙齿排列整齐，都是防止「生痱滋」的好方法！

