李纯恩 - 猫在哪里 | 好好过日子

从去年九月开始，每个月都有旅行，新年伊始，停一停，等三月开春了再飞。



今年农历新年稍为来得迟了一些，不像往年那样过完了元旦，春节接踵而至，像个来不及停下来的悠长假期。今年的一月，倒是可以定下心来做点事情。



要做的事情，是为二月在邦瀚斯拍卖公司开画展做点准备。因为展品多数是我这一年多来画的猫，所以这次画展就叫《猫在哪里》。「猫」字在中文里可作名词可作形容词，即是一种动物，也是一个动作。「猫」者，躲也。所以「猫在哪里」也有躲在哪里的意思。有道是小隐隐于野，大隐隐于市，城市里人口虽杂，但想自在，「猫」起来却也容易。至于「猫」在哪里，则随你喜欢。



猫跟人最像，无论性格还是动静。于是平时便会把人的行为放去猫身上。在我们身边的人里，会有「馋猫」、「懒猫」、「醉猫」、「肥猫」等等，甚至将某人的样子说成「猫样」。若非猫像人，就不会受这等连累了。虽然如此，大多数猫还是比大多数人可爱的，所以，被别人用「猫」来形容的人，就算馋就算懒就算醉就算肥，也都可爱的。我是把猫当人画，画的是些可爱的人。



中国北方有句俗语叫「猫冬」，说的是人们躲起来过冬。「猫冬」如果可以围炉取暖，那也是很舒服的事情。舒服就舒服在一个「猫」字。今年冬天，我猫在香港，你猫在哪里？



李纯恩