林静 - M+的《身临梦境》 | 红棉树下

西九文化区M+博物馆正举行一场颠覆传统观展体验的展览－－《身临梦境》，汇聚12位来自亚洲、欧美等地女性艺术先驱的环境作品，其中3件为此次展览特别委约的全新创作。



展览强调艺术不仅是视觉的观看，更需要身体的全然参与。参观者在展场中穿梭，成为作品的关键部分。巴西艺术家莉吉亚．克拉克的幽暗空间作品名为《房子即身体：穿透、排卵、孕育、排出》，透过一连串触觉与视觉体验，模拟人类分娩的历程，带领观众感受压逼、失衡、沉思与兴奋的交织。



美国女性主义艺术家朱迪．芝加哥在1966年创作的《羽毛室》很梦幻，约136公斤的纯白「零残忍」羽毛，构筑出一个无垠的纯白异世界。观众被柔软的羽毛完全包围，墙面的弧度与柔和光线，营造出与世隔绝的静谧感，颠覆了传统由男性主导、以坚硬材质为主的雕塑概念。



所有展品都充满了互动与趣味，阿根廷艺术家玛尔塔．米努金的《来打滚和生活吧！》，由色彩迷幻、如同床垫般的软雕塑交叠而成，伴随着披头四的音乐，邀请观众进入这个亲密的空间中探索、躺卧，重新感受惊叹与活力，体验日常事物如何转化为引人入胜的艺术。



无论是寻求心灵触动的艺术爱好者，还是想带孩子体验另类感官世界的家长，都值得参与这趟难忘的艺术旅程。



林静