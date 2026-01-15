Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - M+的《身临梦境》 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　西九文化区M+博物馆正举行一场颠覆传统观展体验的展览－－《身临梦境》，汇聚12位来自亚洲、欧美等地女性艺术先驱的环境作品，其中3件为此次展览特别委约的全新创作。

　　展览强调艺术不仅是视觉的观看，更需要身体的全然参与。参观者在展场中穿梭，成为作品的关键部分。巴西艺术家莉吉亚．克拉克的幽暗空间作品名为《房子即身体：穿透、排卵、孕育、排出》，透过一连串触觉与视觉体验，模拟人类分娩的历程，带领观众感受压逼、失衡、沉思与兴奋的交织。

　　美国女性主义艺术家朱迪．芝加哥在1966年创作的《羽毛室》很梦幻，约136公斤的纯白「零残忍」羽毛，构筑出一个无垠的纯白异世界。观众被柔软的羽毛完全包围，墙面的弧度与柔和光线，营造出与世隔绝的静谧感，颠覆了传统由男性主导、以坚硬材质为主的雕塑概念。

　　所有展品都充满了互动与趣味，阿根廷艺术家玛尔塔．米努金的《来打滚和生活吧！》，由色彩迷幻、如同床垫般的软雕塑交叠而成，伴随着披头四的音乐，邀请观众进入这个亲密的空间中探索、躺卧，重新感受惊叹与活力，体验日常事物如何转化为引人入胜的艺术。

　　无论是寻求心灵触动的艺术爱好者，还是想带孩子体验另类感官世界的家长，都值得参与这趟难忘的艺术旅程。

林静

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
11小時前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
12小時前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
9小時前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
13小時前
美国据报将暂停对75个国家所有签证 包括俄罗斯及伊朗
即时国际
7小時前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
17小時前
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
影视圈
15小時前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
22小時前
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
影视圈
12小時前
大家乐$99叹「砂锅云吞鸡」二人晚餐！加码送叉烧兼自选小菜 加$10叹原条蒸鱼
大家乐$99叹「砂锅云吞鸡」二人晚餐！加码送叉烧兼自选小菜 加$10叹原条蒸鱼
饮食
11小時前
更多文章
林静 - 以卷曲纸艺留住生活 | 红棉树下
　　疫情年代，世界突然静止，旅行的想望被折叠进生活的缝隙里。对于刚从英国归港的Amy而言，这段停顿却意外开启了一扇微观世界的门。百无聊赖中，她拾起手边折幸运星的纸条，尝试卷曲。起初指尖的笨拙，引领她走进美术用品店，发现了一整个属于卷纸艺术的宇宙。从此，纸张在她手中苏醒，被赋予了全新的螺旋形生命。2022年，她创立「Well Voyaged」，带着这些细腻的纸卷走向市集，开始与人分享这份从静止中诞生
2026-01-13 02:00 HKT
红棉树下